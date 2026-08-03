Soledad Silveyra generó preocupación al revelar que un problema de salud la mantiene alejada de los escenarios desde hace varios meses. Durante su visita a La noche de Mirtha, la actriz contó que continúa afectada por un intenso dolor y que todavía no logró recuperar el bienestar necesario para regresar al teatro.

Frente a Mirtha Legrand, decidió hablar sin rodeos sobre el cuadro que atraviesa. “No estoy bien de salud, estoy con una trocanteritis. Hace seis meses que estoy con esto”, confesó en la pantalla de eltrece. La afección consiste en una inflamación dolorosa localizada en la zona lateral de la cadera.

El origen del problema se remonta a un accidente doméstico ocurrido después de un viaje. “Volví de un spa en Punta del Este y me caí porque me tropecé con una valija. Caí de cola dentro de la valija y me rompí la sexta lumbar”, relató Soledad Silveyra al reconstruir el momento en que comenzó su complicación física.

A pesar de la lesión, la intérprete no suspendió inmediatamente sus compromisos profesionales. En ese momento se encontraba protagonizando ¿Quién es quién? junto con Luis Brandoni y decidió continuar trabajando, aun cuando el dolor ya estaba presente y la fractura todavía condicionaba sus movimientos sobre el escenario.

La exigencia de las funciones llevó a Soledad Silveyra a sostener la obra durante más de una semana en esas condiciones. “Hice la función durante diez días quebrada. Hasta que el décimo día era insoportable”, recordó. Recién cuando el malestar alcanzó ese punto comprendió que no podía seguir sometiendo su cuerpo al ritmo teatral.

La confesión permitió conocer la razón de su prolongada ausencia de las tablas y la gravedad del episodio que desencadenó el cuadro. Aunque inicialmente intentó mantener su actividad, el dolor terminó obligándola a detenerse. Seis meses después de la caída, la actriz todavía enfrenta las consecuencias de aquella lesión y concentra su atención en recuperarse.