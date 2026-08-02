Romina Uhrig redobló su enfrentamiento con Sol Abraham después de abandonar Gran Hermano Generación Dorada. La exdiputada afirmó que su compañera negó una acusación cuando la confrontó dentro de la casa, pero sostuvo otra versión una vez que quedó fuera del reality.

Para probar su relato, reclamó las imágenes de aquella discusión: "Eso es dar info de afuera, la agarre y me negó todo en la cara. Después sale a hablar y a decir mentiras. Le estoy pidiendo a la producción de Gran Hermano que me pase el tape para subirlo".

El conflicto involucró a otros jugadores del programa. "Cagona fue Sol que no me dijo en la cara cuándo le fui a hablar, que le hizo la cabeza a Zilli sobre que entre a jugar con Yipio", acusó Romina Uhrig. Luego agregó: "Se achicó y arrugó conmigo, sabes como voy al DAR para decirle todo esto en la cara, decirle que le faltan ovarios y es una mentirosa".

Sol Abraham ya había protagonizado una discusión con Charlotte Caniggia durante una dinámica. “Voy a defenderlo. Lo querés ensuciar. Él nunca habla mal de nadie, no sé por qué lo atacan tanto”, lanzó la mediática antes de profundizar: "La única que quiere ensuciar a la gente sos vos, Sol, porque jugás sucio. Cuando él me propuso engañarte, le dije: ‘No hagas eso, no juegues con ella, porque es una sucia’".

Charlotte elevó todavía más el tono: “El día que expusiste a Manu diciendo que lloraba de mentira por su perro muerto, sos una forra, jugás sucio. Ojalá que te vayas vos, por sucia de m... Jugás feo y sos mala persona. Ya a dos hombres quisiste dejarlos mal parados. A mi amigo no lo vas a dejar mal parado”.

La participante respondió con dureza: “A mí me parecés una planta y una mujer muy insegura. Competís con las mujeres y qué coincidencia, siempre con las mujeres lindas. Sos una insegura. Por algo es que afuera tampoco tenés amigas”. Después sumó: “Me lo demostraste cuando dijiste: ‘No quiero estar con ustedes porque son lindas’. Yo siempre te tiré la mejor de las ondas. Nunca te hice nada”. Y remató: “Si buscamos tu nombre en el diccionario, aparece ‘quilombera’ y ‘bizarra’, porque eso es lo que sos: quilombera, bizarra y grasa. Entonces conmigo no te metás porque sos una quilombera, una grasa, una bizarra y una envidiosa”.

Caniggia cerró: “Yo no soy nada envidiosa. La gente me conoce y me banca un montón. Soy transparente, nena, cosa que vos no sos. No sos transparente ni carismática. Sos una fantasma. Y ojalá te vayas por ensuciar a la gente”. Romina Uhrig, por su parte, concluyó: "Si yo sería mala le haría la vida imposible a Cinzia y a Sol, pero yo sí le voy de frente y eso habla de mí".