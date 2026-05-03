La boda de Cande Ruggeri y Nicolás Maccari tuvo todos los ingredientes de una celebración íntima, elegante y cargada de emoción. La pareja dio el sí el sábado 2 de mayo en el Palacio Sans Souci, con una fiesta que reunió a familiares, amigos y varias figuras del espectáculo.

La previa ya había marcado el tono de lo que se venía. Antes de la ceremonia, Cande Ruggeri compartió parte de la cena que hizo junto a su círculo más cercano y resumió ese momento con una frase muy personal: "La cena preboda de mis sueños en el lugar de mis sueños".

Así fue el casamiento de Cande Ruggeri y Nico Maccari.

El instante más emotivo llegó cuando la modelo caminó hacia el altar del brazo de Oscar Ruggeri. Para la ocasión, eligió un vestido strapless de Pucheta Paz, acompañado por un velo XL con detalles bordados, peinado semirecogido y maquillaje natural en tonos suaves. Nicolás Maccari, en cambio, apostó por un esmoquin clásico negro, camisa blanca y moño.

Así fue el casamiento de Cande Ruggeri y Nico Maccari.

Después del sí, los novios se trasladaron al salón principal para continuar con una fiesta marcada por la música, las fotos y el clima familiar. Entre los invitados estuvieron Sofía Zámolo, Barby Franco, Fernando Burlando, Stephanie Demner, Lourdes Sánchez, el Chato Prada, Lizardo Ponce, Manu Viale y Sofía Jujuy Jiménez.

Así fue el casamiento de Cande Ruggeri y Nico Maccari.

La historia venía cargada de expectativa desde septiembre de 2025, cuando Cande Ruggeri anunció oficialmente el compromiso. En aquel momento, publicó una imagen con el anillo y escribió: "Por fin, Con lágrimas en los ojos les cuento que me caso. Te amo, te amo y te amo @nicomaccari". Después mostró cómo había sido la propuesta en Punta Cana.

Así fue el casamiento de Cande Ruggeri y Nico Maccari.

Ese anuncio también tuvo un antecedente curioso. En mayo de 2024, la influencer había ilusionado a sus seguidores con la frase "Finalmente recibí la propuesta que más esperé", aunque después aclaró que se trataba de una campaña. "Lo que tengo que contarles es que, por ahora, no me caso. Pero sí les tengo que decir que lo que me propusieron tiene que ver con mi sueño, que es casarme, y el de Nico, que es ir a la final de la Champions League en Londres. ¿Qué es lo más loco que harías por amor al fútbol? Escuchá esto, porque Heineken te desafía a que si te casás, te lleva de luna de miel a la final de la Champions en Londres", explicó entonces.

Así fue el casamiento de Cande Ruggeri y Nico Maccari.

Luego, Cande Ruggeri intentó bajar la ansiedad que había generado aquella publicación con otra aclaración: "Primero, no me odien. Segundo, gracias por todos los mensajes hermosos que nos mandaron. Me mandaron de salones de fiestas, vestidos... el casamiento estaba organizado de un día para el otro. Pero esto me pareció algo lindo para todos ustedes, para que se puedan casar e ir a la final de la Champions, me pareció que estaba buena la propuesta, por eso lo hicimos". Esta vez, sin campaña ni enigmático, el sueño se concretó con Nicolás Maccari frente a sus seres queridos.

Así fue el casamiento de Cande Ruggeri y Nico Maccari.

Así fue el casamiento de Cande Ruggeri y Nico Maccari.

Así fue el casamiento de Cande Ruggeri y Nico Maccari.