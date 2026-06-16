La violencia que rodea a algunos debates de Gran Hermano cruzó un límite para Gastón Trezeguet. Lo que podía quedar en una discusión de redes terminó convertido en una denuncia judicial, después de que el analista recibiera amenazas de muerte que decidió no minimizar.

El caso ya está en manos de la Justicia y también derivó en un pedido de protección. Según la documentación que mostró el propio Gastón Trezeguet, la presentación fue realizada ante la Policía de la Ciudad y, dentro de la causa, se solicitó el otorgamiento de un botón de pánico.

El ex participante del reality explicó que entiende el fanatismo, las peleas virtuales y la intensidad que genera el programa, pero marcó una diferencia con este episodio. “Yo entiendo todo de Gran Hermano, pero hay mensajes que no voy a dejar pasar y este es uno de ellos. La denuncia está hecha y espero que lo agarren y responda ante la Justicia”, escribió.

El contenido de la amenaza fue lo que terminó de preocupar a su entorno y a sus seguidores. En la captura que compartió, se leía: “Te vamos a hacer mier... mañana a tiros pedazo de pu... Ahí vas a saber estudiar en el infierno (...) tiritos y descuartización total”.

Lejos de tomarlo como una agresión más dentro del clima caliente de las redes, Gastón Trezeguet reconoció que el mensaje le provocó miedo real. En diálogo con TN Show, fue claro sobre el peligro que siente cuando ese tipo de amenazas aparecen vinculadas al fanatismo televisivo.

“Cómo sabés si no es un fan de estos que están re locos y se te aparece en algún lugar. Me genera mucho miedo. Es muy terrible. Me parece fuertísimo mandar algo así”, sostuvo el productor, al explicar por qué decidió avanzar formalmente y no dejar el episodio como una simple captura viral.

La publicación generó una fuerte reacción entre usuarios que repudiaron las amenazas y le expresaron apoyo. Para Gastón Trezeguet, la denuncia no solo busca identificar al responsable, sino también marcar un límite en un contexto donde la pasión por Gran Hermano puede transformarse en ataques personales de extrema gravedad.