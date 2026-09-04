Mirtha Legrand no podrá encabezar la próxima edición de su histórico programa debido a un problema de salud. La conductora presentó síntomas compatibles con un cuadro gripal y canceló su participación en la grabación por precaución. La noche de Mirtha seguirá al aire, aunque Juana Viale ocupará su lugar.

El episodio generó preocupación porque Mirtha Legrand ya había atravesado otra complicación durante mayo. En aquella oportunidad, una bronquitis afectó su voz y la mantuvo alejada de la televisión durante tres semanas. La recuperación demandó antibióticos y descanso en su domicilio después de que una visita al teatro, donde estuvo expuesta al aire acondicionado, agravara las molestias.

Esta vez, las primeras precisiones llegaron a través de Marcela Tinayre, quien fue consultada por el periodista Juan Etchegoyen. La hija de Mirtha llevó tranquilidad al confirmar que estaba acompañándola y explicó cómo se resolvería su ausencia: “Está un poco engripada, yo estoy almorzando con ella. Juana va a hacer el programa”.

El contratiempo obligó a modificar la organización prevista para las producciones del fin de semana. Habitualmente, la nieta de la conductora realiza primero su ciclo y luego se prepara la grabación de la mesaza nocturna. Ante esta situación, la actriz asumirá ambas conducciones, una responsabilidad que ya afrontó anteriormente cuando su abuela necesitó ausentarse.

Para La noche de Mirtha se mantendrá una mesa con fuerte presencia del mundo jurídico y televisivo. Juana recibirá a Ana Rosenfeld, abogada de Wanda Nara, y a Elba Marcovecchio, representante legal de Mauro Icardi. También participarán Karina Iavícoli, panelista de LAM e Infama, y la periodista deportiva Luciana Rubinska.

Almorzando con Juana conservará su horario habitual de las 13.45 y reunirá invitados vinculados con el espectáculo y el deporte. Estarán Martín Seefeld, Iñaki Urlezaga, Juli Castro y Patricia Etchegoyen. La lista se completará con Sofía Cairó, integrante de Las Leonas y autora del penal decisivo en la final que le dio a la Selección Argentina su tercer título mundial.

La decisión de preservar a Mirtha Legrand evitó que tuviera que trasladarse hasta los estudios y afrontar una extensa jornada laboral mientras permanece engripada. Aunque el cambio alteró el funcionamiento habitual de los dos ciclos, la presencia de Juana permitirá sostener la programación hasta que la conductora se encuentre en condiciones de regresar.