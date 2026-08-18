Candela Arizaga volvió a generar repercusiones al mostrar un recuerdo junto a Facundo Moyano y lanzar un particular mensaje en medio de la polémica que los tiene como protagonistas.

La modelo retomó su actividad en redes sociales y eligió Instagram para responder a algunas versiones que circularon en los últimos días. Entre sus publicaciones apareció una captura de una nota de TN en la que se repasaban distintos viajes realizados por ella, junto con las fechas en las que habrían ocurrido.

Lejos de dejar pasar los comentarios que surgieron a partir de esa información, Candela Arizaga decidió contestar públicamente. "Todos los viajes fueron con mi ex, mi pareja y en familia. Ni idea, no tengo la culpa de que elijan mal a sus novios", escribió sobre la imagen que compartió en sus historias.

Candela Arizaga y sus fotos con Moyano

Pero la modelo fue por más y sumó una postal que rápidamente llamó la atención de sus seguidores. En la fotografía aparece abrazada a Facundo Moyano durante un viaje a Disneyland París, una imagen que volvió a poner en escena distintos momentos de la relación que ambos mantuvieron.

La publicación estuvo acompañada por otro mensaje dirigido, de manera irónica, a quienes forman parte del entorno sentimental del exlegislador. "La subo acá porque no quiero que me escondan más y que, de paso, 'sus otras novias' lo vean", expresó Arizaga, antes de cerrar con una aclaración: "humor".

Mientras Candela Arizaga decidió exponerse nuevamente en redes, Facundo Moyano mantuvo el silencio. El dirigente político no realizó publicaciones ni respondió hasta el momento a las historias de la modelo, por lo que el nuevo capítulo quedó instalado exclusivamente a partir de las declaraciones de ella.

Candela Arizaga y sus fotos con Moyano

Candela Arizaga y sus fotos con Moyano

En paralelo, el conflicto también había sumado versiones a partir de lo contado por Ángel de Brito en LAM, donde el periodista habló de un supuesto acuerdo entre las partes luego del episodio que involucró a Facundo Moyano y su expareja. Según relató, habría intervenido un abogado que posteriormente dejó de aparecer públicamente.

"Cuando aparecieron los videos de Facundo Moyano y su exnovia o no sé qué, corriendo por la calle, drogado, detención, toda la polémica que ya todo el mundo conoce, acá habló el abogado dieron a entender que iba a haber una denuncia mucho más fuerte. Después el abogado desapareció", sostuvo Ángel de Brito. Luego agregó que, según esa versión, habría existido una negociación: "Un vehículo y unas vacaciones en el Caribe para que se borren con cinco personas".

La versión, según aclaró el conductor de LAM, había sido difundida previamente por Pablo Duggan en Duro de Domar, donde se mencionaron otros detalles del supuesto arreglo. "60 mil dólares, un auto cero kilómetro para el papá, más, esto es lo último, cinco pasajes a Punta Cana", afirmó el periodista. En medio de estas versiones, las nuevas publicaciones de Candela Arizaga volvieron a colocar a Facundo Moyano en el centro de la escena.