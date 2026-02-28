La legendaria Mirtha Legrand volvió a quedar en el centro de la escena tras fuertes rumores que la vinculan con Telefe. Las versiones comenzaron a circular luego de que en Intrusos aseguraran que la diva habría recibido propuestas formales del canal de las pelotas, en un contexto de tensión con El Trece, la señal donde actualmente se emite su clásico programa.

Todo tomó mayor fuerza después del reciente cumpleaños de Mirtha Legrand, donde estuvo presente Gustavo Scaglione, CEO de Telefe. Según reveló Carlos Monti, la conductora se mostró “muy contenta” con la visita del directivo. Incluso, deslizaron que no sería descabellado imaginarla celebrando sus 100 años en 2027 en esa pantalla, compartiendo cartel con Susana Giménez.

En el mismo ciclo, Paula Varela aportó más detalles y recordó que para Mirtha Legrand trabajar en Telefe “siempre fue una asignatura pendiente”. De hecho, evocaron cuando la diva aceptó protagonizar la ficción La Dueña, en parte para concretar ese deseo pendiente de formar parte de la señal líder en audiencia.

Aunque la grilla de 2026 estaría cerrada, las negociaciones de cara a 2027 ya habrían comenzado a moverse. Además, llamó la atención la ausencia en el festejo de figuras históricas de El Trece como Adrián Suar, Pablo Codevilla y Coco Fernández, lo que alimentó aún más las especulaciones sobre un posible pase de canal.

En medio de tantas versiones, Mirtha Legrand decidió hablar con PrimiciasYa y fue contundente: “Aunque cueste creerlo, no estaba al tanto de esta información”. Con esa frase, buscó bajar el tono a los rumores que la ubican fuera de El Trece y negociando con Telefe.

Pero lo que más sorprendió fue su reflexión final sobre el futuro. “Quizás hubo algo con Nacho Viale, pero él está esquiando en Francia como todos los años. Pero no, yo ya pienso seriamente en retirarme”, sentenció. La frase dejó abierta la posibilidad de un retiro que marcaría el final de una era en la televisión argentina.

Por ahora, el futuro de Mirtha Legrand es una incógnita. Mientras Telefe y El Trece siguen atentos a cada movimiento, la diva mantiene el misterio sobre su continuidad. Lo cierto es que cada declaración suya genera impacto y confirma que, a sus 99 años, sigue siendo una de las figuras más influyentes del espectáculo.