Carmen Barbieri tuvo que dejar de lado sus planes y concentrarse en un problema de salud que se prolongó durante varios días. En diálogo con Infama, la conductora habló de los síntomas que atravesó y contó que su estado llevó a evaluar una internación. Sus declaraciones también explicaron una ausencia que había llamado la atención durante el fin de semana.

El malestar había comenzado más de una semana antes y se sostuvo durante varios días con fiebre alta y dolor de cuerpo. Al describir su situación, la actriz enumeró los problemas de salud que estaba atravesando: “Tengo una meningitis con broncoespasmo y gripe, todo junto”. En medio de esos días, el tratamiento y el reposo pasaron a ordenar su rutina en casa.

Los días más difíciles estuvieron marcados por la temperatura, que llegó a los 40 grados. Carmen Barbieri situó el inicio de esa etapa en una fecha familiar: “Cuarenta grados de fiebre desde el domingo pasado, el del día de la madre. Incluso me quisieron internar”. La posibilidad de una internación apareció mientras el cuadro seguía afectando su estado general.

La decisión sobre cómo seguir quedó en manos de su médico de cabecera, quien consideró que la situación era delicada, de acuerdo con el testimonio de la conductora. Según explicó, el profesional optó por mantenerla en casa para evitar que se expusiera a otros virus: “Si le llagaban a internar me podía dar otro virus y ahí de nuevo, estaría internada como dos meses”. De ese modo, continuó el tratamiento y los cuidados en su vivienda.

Cómo sigue la recuperación de Carmen Barbieri

Con el paso de los días, la conductora empezó a responder al tratamiento y al descanso. “Ahora, después de una semana entera, te puedo decir que estoy ya sin fiebre, sin transpirar ni marearme, casi sin dolor de cuerpo. Tampoco escupo sangre”. Todavía mantiene una molestia, que describió sin dar por terminada la recuperación: “Me duele un poco la cabeza, pero nada más”.

El cuadro también la dejó afuera del casamiento de Andrea Ghidone, una de sus amigas, que celebró durante el fin de semana con familiares y seres queridos. La ausencia de Carmen Barbieri llamó la atención y motivó la consulta de Infama. Mientras la novia compartía su festejo, la conductora seguía en su casa, dedicada al tratamiento y al reposo.