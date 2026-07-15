El paso de Andrea del Boca por Gran Hermano Generación Dorada podría tener un cierre mucho más abrupto fuera de la casa que dentro del reality. Después de abandonar el programa por el delicado estado de salud de su madre, la actriz tendría tomada una decisión inesperada sobre su exposición pública.

La información fue revelada por Ángel de Brito en Ángel Responde, su ciclo en Bondi, donde contó que varios programas intentaron contactarla para tener su palabra. Sin embargo, según explicó, la actriz no estaría respondiendo los mensajes y su entorno ya habría dejado trascender cuál será el camino que seguirá una vez que cumpla con sus compromisos televisivos.

“Me la piden mucho para que venga a LAM o a Bondi, yo no tengo ningún problema, me encantaría que venga, pero no contesta los mensajes”, contó el conductor, al referirse al interés que genera la presencia de Andrea del Boca después de su salida del reality. Su testimonio instaló la idea de que la actriz no estaría dispuesta a extender demasiado su recorrido mediático.

El plan, según detalló De Brito, sería cumplir primero con las entrevistas relacionadas directamente con Telefe y Gran Hermano. Recién después de esa instancia, la protagonista de Celeste tomaría distancia de las cámaras. “A la producción de LAM le dijeron que va a hacer primero las notas de Telefe y que después va a desaparecer de los medios”, aseguró.

La decisión llegaría luego de una salida cargada de emoción y preocupación familiar. Andrea del Boca dejó la casa después de que le informaran que su madre, Ana María Castro, necesitaba de su presencia. Antes de ingresar al programa, la actriz ya había dejado claro que cualquier situación vinculada a su familia estaría por encima del juego.

El paso por el reality, de todos modos, no quedó exento de debate. Mientras algunos destacaron su sensibilidad y el gesto de priorizar a su mamá, otros cuestionaron su participación en el formato. Sobre ese punto, Ángel de Brito fue tajante al analizar si la experiencia le había servido para modificar la percepción pública que una parte del público tenía sobre ella.

“No, la imagen la tiene sucia igual. No le sirvió para nada, mucha gente piensa que es muy berrera lo que hizo entrando a la casa. Yo no tengo prejuicios con los realities, saben que Gran Hermano me encanta, pero la imagen no la limpió”, lanzó el periodista. Así, el futuro inmediato de Andrea del Boca parece quedar dividido entre las últimas notas obligadas por su paso en el reality y una posterior decisión de correrse de la escena mediática.