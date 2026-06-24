El cumpleaños número 39 de Lionel Messi tuvo un momento inesperado lejos de la concentración de la Selección Argentina. En Olga, un nene de 8 años llamado Manu Litwi se animó a leer una carta dedicada al capitán y terminó emocionando a todos los presentes con sus palabras.

La escena ocurrió durante Sería Increíble, cuando el chico apareció con un cartel en el que contaba que había escrito un mensaje para Lionel Messi. Al ver la situación, Leo Montero se acercó con un micrófono y lo acompañó para que pudiera leerlo en vivo desde la esquina de Humboldt y Cabrera.

Con mucha emoción, Manu comenzó: "Querido Leo, te escribí una carta porque sé que hoy es tu cumpleaños. Espero que te llegue. No quería dejar pasar el día sin decirte lo mucho que significás para mí". Desde ese primer tramo, el tono de la carta dejó en claro que no se trataba solo de un saludo, sino de una declaración de admiración.

Después, el nene se presentó y explicó por qué el diez ocupa un lugar tan importante en su infancia. "Me llamo Manu Litwi, tengo 8 años, soy un apasionado del fútbol y fanático tuyo. Cuando te veo jugar, parece que la pelota y vos son uno solo. Es como magia de verdad. Pero, lo que más me gusta de vos no es solo como jugás, sino como sos. Siempre ayudas a tus compañeros, nunca te rendís aunque las cosas estén difíciles y, cuando ganaste el Mundial, lloraste igual que todos nosotros. Eso me enseñó que los grandes también sienten y que esforzarse vale la pena. Me da un orgullo enorme que seas argentino".

La parte más íntima llegó cuando Manu contó que también juega al fútbol y que sueña con seguir un camino parecido al de Lionel Messi: "Yo también juego al fútbol en Argentinos Juniors y tengo un sueño muy grande: quiero ser jugador profesional. Todas las noches antes de dormir, cuando cierro los ojos, pido el mismo deseo. No solo pido, también entreno mucho para lograrlo porque mis papás me enseñaron que con esfuerzo, trabajo y muchas ganas, los sueños pueden hacerse realidad. Y, muchas veces, cuando imagino ese sueño, aparecés vos porque sos la prueba de que los sueños más difíciles también pueden hacerse realidad".

El cierre de la carta fue el que terminó de conmover al estudio. "Mi sueño más grande es conocerte algún día, darte la mano, mirarte a los ojos y decirte en persona todo lo que te escribí hoy. Y si algún día tengo la suerte de conocerte, quería que supieras algo: gracias por acompañar mi infancia, cuando sea grande me voy a acordar de muchos goles tuyos, pero sobre todo me voy a acordar de la felicidad que me hiciste sentir. ¡Feliz cumpleaños Leo, que sigas cumpliendo sueños!"