Con meses de preparación, un importante despliegue escenográfico y el compromiso de un elenco íntegramente neuquino, "La casa de Bernarda Alba" se prepara para subir a escena en Neuquén con una propuesta que busca combinar el respeto por el clásico de Federico García Lorca con una puesta de gran impacto visual y emocional.

Durante una entrevista en el programa "Tardes de Primera" que se transmite por CN 24/7 Canal de Noticias, el codirector Leandro Stepanchuc, junto a las actrices Carola Reyes y Cristina Mancilla, adelantaron cómo fue el proceso de producción de una obra que comenzó a gestarse el año pasado con un casting del que participaron 36 actrices neuquinas. Desde febrero, el elenco trabaja en intensos ensayos para llegar al estreno previsto para el 1 de agosto, con funciones durante agosto y septiembre.

Leandro Stepanchuc, Carola Reyes y Cristina Mancilla visitaron "Tardes de Primera" y adelantaron cómo será la nueva producción teatral.

Stepanchuc destacó que el desafío de dirigir esta producción junto a Chacho Prunetti requirió una combinación de esfuerzos en dirección, producción y puesta en escena. Además, remarcó que la intención fue ofrecer una versión cuidada en cada detalle, con una escenografía de gran despliegue y una propuesta artística capaz de emocionar función tras función.

Para la actriz Carola Reyes, quien interpreta a La Poncia, el recorrido ha significado un crecimiento artístico inesperado. Contó que llegó al casting impulsada por amigas y que, ensayo tras ensayo, fue descubriendo la profundidad de un personaje atravesado por los vínculos familiares, la opresión y los deseos reprimidos. También señaló que el trabajo permitió acercar el lenguaje clásico de Lorca al público actual sin perder su esencia.

Con una imponente puesta en escena y un elenco local, el clásico de Federico García Lorca vuelve a cobrar vida en Neuquén.

En tanto, Cristina Mancilla vive un regreso muy especial. La actriz vuelve a interpretar "La casa de Bernarda Alba" décadas después de haber encarnado a Adela, el personaje más joven de la historia. En esta nueva puesta da vida a María Josefa, la madre de Bernarda, un personaje que simboliza el deseo de libertad frente a un entorno marcado por la represión. Mancilla destacó la vigencia de la obra y la posibilidad de reencontrarse con este clásico desde otra etapa de su carrera artística.

Los artistas coincidieron en que, a pesar de haber sido escrita hace casi un siglo, la historia continúa reflejando problemáticas presentes en la sociedad, especialmente aquellas relacionadas con el rol de la mujer, los mandatos sociales y la libertad individual. Esa actualidad es uno de los principales motores de esta nueva versión neuquina. La producción ya fue declarada de interés cultural por el Concejo Deliberante y, además de las funciones en Neuquén, tiene prevista una gira por distintas localidades de la región, entre ellas San Patricio del Chañar, Villa La Angostura, San Martín de los Andes y Bariloche.

La producción fue realizada íntegramente en Neuquén y recorrerá distintas localidades de la Patagonia tras su estreno.

Las entradas anticipadas tienen un valor de 35.000 pesos hasta el 19 de julio y pueden adquirirse mediante transferencia (Alias: Bernarda.nqn) o solicitándolas por WhatsApp al 299 4155215. El estreno será el 1 de agosto, a las 20:30, con funciones durante agosto y septiembre.

La entrevista completa: