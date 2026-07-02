La emblemática obra "La Casa de Bernarda Alba", de Federico García Lorca, fue declarada de Interés Municipal durante la sesión ordinaria N° 48/2026 del Concejo Deliberante de Neuquén, un reconocimiento que pone en valor el aporte cultural de esta nueva producción teatral y su vigencia a nueve décadas de su publicación. La propuesta también cuenta con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Neuquén y busca acercar al público una de las piezas más representativas del teatro universal, cuya fuerza dramática continúa atravesando generaciones.

En diálogo con el programa "La noche cae, la radio se enciende" que se emite por AM550, la actriz Sabrina Nozzi Di Massa, integrante del elenco, brindó detalles sobre esta puesta y destacó la importancia del reconocimiento institucional que recibió la obra antes de su presentación.

Sabrina Nozzi Di Massa brindó detalles de la obra durante una entrevista en el programa "La noche cae, la radio se enciende", que se transmite por AM550.

Escrita por Federico García Lorca en 1936, "La Casa de Bernarda Alba" es considerada una de las grandes tragedias del teatro contemporáneo. La historia comienza tras la muerte del segundo esposo de Bernarda, quien impone a sus cinco hijas un riguroso luto de ocho años y un férreo encierro dentro del hogar. La represión, el deseo contenido, la lucha por la libertad y los mandatos sociales desencadenan un conflicto que desemboca en uno de los finales más impactantes de la literatura dramática.

A 90 años de su publicación, "la obra mantiene una sorprendente actualidad al abordar temas como la violencia simbólica, el autoritarismo, la opresión de las mujeres, las desigualdades sociales y los conflictos familiares, problemáticas que siguen presentes en la sociedad y que explican por qué el texto continúa representándose en escenarios de todo el mundo", aseguró Nozzi Di Massa.

El reconocimiento municipal destaca el valor cultural de una obra que permanece entre las más representadas del teatro universal y que vuelve a escena en Neuquén.

Desde la producción destacaron que esta nueva versión busca respetar la esencia del texto original de García Lorca, pero con una puesta contemporánea que permita conectar al público actual con la intensidad emocional de la historia y con la profundidad de sus personajes. La declaración de Interés Municipal representa un reconocimiento al trabajo artístico del elenco y del equipo de producción, además de poner en valor la importancia de promover propuestas culturales que mantienen vivo uno de los grandes clásicos de la dramaturgia universal.