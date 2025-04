A qué famoso reality argentino podría sumarse Gaby Sabatini: “La quieren en…”

Gaby Sabatini viene de meses complicados con su familia, ya que atraviesa por una tensa pelea con Ova, Cathy Fulop y Oriana Sabatini. En este contexto, a la espera de su palabra para saber en qué grado de conflicto se encuentra, se supo que fue invitada a participar de uno de los programas más importantes de la televisión argentina.

Luego de lo que fue su ausencia en el casamiento de Oriana Sabatini, algo se rompió en la relación de toda su familia con la ex tenista argentina. Es que en cada consulta aprovecharon para criticarla, por lo que esta relevancia llevó a que Gaby Sabatini tenga la oportunidad de ser convocada para uno de los realities más famosos de Argentina.

“¿Cómo la voy a llamar? Si no veníamos hablando. Le mandé el mismo mensaje personalizado que le envié a toda mi familia. Yo, al menos, no siento la necesidad de hablar, porque no tengo nada que probarle a nadie”, mencionó Oriana Sabatini para exponer lo mucho que le molestó la ausencia de su tía a su boda.

Mientras que Cathy Fulop se mostró en la misma sintonía, ya que incluso adoptó un tono de resignación por la decisión que tomó la ex tenista: “Se sufre pero hay que aceptarlo. Se sufre porque uno no se lo espera pero yo prefiero dejarlo de lado porque mi marido siempre me dice evitemos hablar del tema, porque él sufre cuando lo ve expuesto otra vez en la tele”.

Ahora, en medio de esta polémica, Adrían Pallares y Rodrigo Lussich revelaron en Intrusos que Gaby Sabatini podría ser parte de un nuevo reality en Argentina. Es que luego de mitad de año se realizará MasterChef Celebrity (Telefe), por lo que ella fue una de las primeras convocadas.

Jugando al misterio, comenzaron a exponer los indicios de que la tenista podría ser parte de este reality: “Ella nunca tuvo un escándalo pero ahora tiene un quilombo familiar. Este sería un lindo motivo para volver al país y reencontrarse con su familia”.

“Me dijeron que las charlas con el canal estaban muy avanzadas, que les encanta ella”, aseguró Pallares. Por lo que Rodrigo Lussich reveló que hay grandes chances de sumar a Gaby Sabatini: “La quieren en MasterChef Celebrity para la nueva temporada que se hará en breve”.