La celebración por el triunfo de Sol Abraham también tuvo espacio para un cuestionamiento que fue directo a las condiciones de la competencia. Ceferino Reato aprovechó la entrega de premios de Gran Hermano Generación Dorada para marcar sus diferencias con esta edición y señalar un aspecto del recorrido de la campeona que no lo convenció.

El analista habló este jueves en Telefe, cuando el resultado ya estaba definido y las dos finalistas recibían sus reconocimientos. Su balance estuvo lejos de limitarse a las felicitaciones: "Esta temporada fue cansadora, muy larga, también muy irregular, porque es difícil producir una casa de de famosos. Los famosos tienen inquietudes y demás", expresó al evaluar el desarrollo del programa.

Detrás de esa disconformidad había una objeción concreta sobre las oportunidades para seguir en carrera. "Yo prefiero el formato más tradicional. Seres anónimos con reglas bien claras, donde la expulsada no puede volver y demás porque me parece más atractivo a mí personalmente", sostuvo Ceferino Reato. La referencia alcanzaba a Sol Abraham, quien había regresado después de ser expulsada.

Ese retorno era el punto que el periodista ponía en discusión: para él, una salida de esas características debía cerrar la participación. Su crítica apuntó a la regla que habilitó una nueva oportunidad dentro de la casa. En las declaraciones citadas no denunció una maniobra clandestina de la ganadora, sino que manifestó su desacuerdo con una condición del formato.

Aun con esa diferencia, reconoció a las protagonistas de la definición. "Felicitaciones a las dos. Yo creo que son muy distintas, pero también es interesante lo que viene de la sociedad, lo que premia. Era muy difícil una villana ganar Gran Hermano, esta vez lo ha ganado y eso quiere decir mucho", afirmó sobre Sol Abraham y Yipio.

Con esa lectura, Ceferino Reato también separó su preferencia personal de la decisión de los votantes. El perfil de villana que le atribuyó a la campeona no impidió su consagración y, en su análisis, ese resultado merecía atención. No desarrolló qué conclusiones específicas extraía sobre la sociedad, aunque dejó planteado que veía un cambio en aquello que la audiencia estaba dispuesta a premiar.

La felicitación, entonces, no borró el desacuerdo que atravesó su intervención. Para el panelista, el límite debía estar en la expulsión; esta edición permitió que quien había atravesado esa salida regresara y llegara hasta el título. Ahí quedó concentrada su diferencia con el programa: qué consecuencias debe tener abandonar la casa y cuánto puede cambiar un recorrido con otra oportunidad.