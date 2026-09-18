Aprender las canciones de Bandana era parte del desafío; ensayarlas con sus propias intérpretes fue la sorpresa que desbordó a las participantes de Popstars. A 25 años de haber nacido en la primera edición argentina del programa, cuatro integrantes del grupo volvieron y encontraron a una nueva generación dispuesta a seguir sus pasos.

Lissa Vera, Lowrdez Fernández, Valeria Gastaldi y Virginia da Cunha aparecieron antes de que comenzaran los ensayos. Entre las 33 concursantes hubo lágrimas, gritos y expresiones de desconcierto al verlas entrar. La visita transformó la preparación de los temas en un encuentro con las artistas que habían atravesado esa misma experiencia mucho tiempo atrás.

El homenaje incluía tres clásicos: Guapa, Cómo puede ser y Maldita noche. Para algunas de las jóvenes, interpretarlos también significaba reencontrarse con canciones ligadas a sus propias historias. A ese vínculo personal se sumó la posibilidad de recibir acompañamiento de quienes las popularizaron, que se acercaron a los equipos durante el trabajo previo a las presentaciones.

La jornada de Popstars ya había dado una pista visual de su temática: Nicki Nicole y Ángela Torres ingresaron con pelucas que evocaban las usadas por Bandana en la portada de Noche. Nico Vázquez, en tanto, destacó una diferencia entre ambas épocas: “Ustedes van a tener una posibilidad que Bandana no tenía”, señaló sobre el alcance que ofrecen hoy las plataformas digitales.

Más allá de esa ventaja para difundir su música, las aspirantes pudieron escuchar qué ocurre después de la exposición inicial de un reality. Las visitantes compartieron consejos sobre la industria, la continuidad de una carrera y los vínculos que se construyen durante la competencia. Su paso por el auditorio permitió sumar esa experiencia al ejercicio de cantar el repertorio elegido.

Fue Lissa Vera quien puso en palabras el valor de las relaciones entre compañeras: “Esta hermandad que se va a generar entre ustedes la van a llevar toda la vida”. El mensaje tuvo un peso especial por venir de una de las protagonistas de aquella primera edición. Frente a las concursantes estaban cuatro mujeres cuya historia compartida había comenzado en Popstars.

Después llegó el turno de que los distintos equipos mostraran sus versiones y el jurado destacó el trabajo realizado. El cierre trajo alivio: no hubo eliminaciones y las 33 participantes continuaron en competencia. Tras la emoción de conocer a Bandana y ensayar junto a sus integrantes, ninguna tuvo que despedirse del programa en una jornada dedicada a recordar dónde empezó todo.