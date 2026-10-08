Matías Martin sostuvo que mantiene una buena relación con Chloé Bello después de que un descargo de la modelo lo dejara en el centro de las versiones. El conductor respondió a las sospechas que surgieron por una entrevista, mientras ella denunció haber sido ridiculizada tras rechazar una invitación personal.

La identificación llegó desde SQP: Pía Shaw afirmó que la publicación estaba dirigida a él, aunque Chloé Bello no había nombrado al conductor en su mensaje. Yanina Latorre explicó cómo la modelo interpretaba lo ocurrido: “Ella cree que es a raíz de una invitación denegada y siente que por eso empezó esa serie de ataques en el programa”.

El planteo de Chloé Bello apuntó al uso de una entrevista para trasladar un malestar personal al terreno profesional. En sus redes describió lo que, según su versión, había atravesado: “Una situación donde el resentimiento personal se disfraza de humor y se utiliza un espacio profesional para ejercer una forma de humillación”.

Durante el debate televisivo mostraron un fragmento de su paso por el ciclo radial de Matías Martin. Allí, él y sus compañeros le hacían preguntas sobre una denuncia por violencia familiar presentada por un ex de la modelo. Ese fue el material que acompañó la discusión sobre el trato que ella había recibido.

Frente a las versiones, el conductor aseguró que se había enterado por otras personas y describió un intercambio cordial que continuó después de la nota. “Me lo contaron, pero para mí, no es para mí. Somos amigos, nos llevamos bien, la pasó genial, nos dejamos mensajes”, sostuvo. Sobre la posibilidad de que el mensaje apuntara a él, insistió: “Supongo que no es para mí”.

La relación que describió Matías Martin

Para explicar esa cercanía, recordó una entrevista anterior y otros encuentros: “Le hice una entrevista maravillosa, histórica, cuando recibía mucho hate por Gustavo y, después esa nota, recibió amor y todos entendieron su historia. Eso nos acercó, nos cruzamos en Madrid, tenemos amigos en común”. Su relato ubicó aquella charla como un punto de acercamiento entre ambos.

Sobre la entrevista cuestionada, Matías Martin mantuvo su propia lectura: “Ella contó cosas, con buena onda, con cariño y siempre con lo mejor. Tenemos confianza, calculo que me llamaría”. También dijo que le preguntaría por el descargo. Esa conversación podría aclarar a quién apuntó Chloé Bello: hasta ahora, la identificación pública provino de Shaw y no del mensaje de la modelo.