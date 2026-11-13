MasterChef Celebrity: quiénes subieron al balcón y quiénes tuvieron delantal gris el 12 de noviembre

La gala del jueves 12 de noviembre de MasterChef Celebrity terminó con cuatro participantes en el balcón: Sebastián Presta, Luck Ra, Martín “Campi” Campilongo y Nazareno Casero. Del otro lado quedaron Pablo Giralt, Rocío Robles, Marta Fort y Karina Mazzocco, que recibieron el delantal gris y deberán disputar la última chance para evitar la eliminación.

La noche empezó con cajas misteriosas que escondían ingredientes y elementos de laboratorio. Damián Betular anticipó que la prueba exigiría mucho más que buen gusto: “La pastelería es una especialidad de precisión, la combinación de los ingredientes, no es solo una mezcla de sabores, sino una reacción química y física exacta, donde cada elemento cumple un rol fundamental”.

El invitado Osvaldo Gross mostró la marquise de chocolate y naranjas que debían replicar, aunque en un tamaño menor. Los ingredientes ya estaban pesados y los participantes disponían de 60 minutos para completar la preparación. “Hoy son laboratoristas de pastelería”, les advirtió Gross antes de que comenzaran a cocinar.

Quiénes subieron al balcón en MasterChef Celebrity

Tras la degustación, Sebastián Presta, Luck Ra, Campi y Nazareno Casero consiguieron los cuatro lugares disponibles en el balcón. El resultado los dejó fuera de riesgo en esta ronda y les dio acceso a la gala de beneficios, donde volverán a cocinar por las medallas.

Allí se encontrarán con quienes habían avanzado el miércoles 11 de noviembre: Elizabeth “La Negra” Vernaci, Luciana Geuna, Mike Amigorena, Lizy Tagliani y Grego Rossello. En el caso de Rossello, el anuncio sorprendió porque, cuando parecía que recibiría el delantal gris, el jurado le comunicó que también podía subir. Con los resultados de ambas jornadas, son nueve los participantes que llegaron a beneficios.

Quiénes recibieron el delantal gris

Pablo Giralt, Rocío Robles, Marta Fort y Karina Mazzocco no lograron asegurar su lugar en el balcón este jueves. Para ellos, el delantal gris significa volver a cocinar en la noche de última chance, una instancia en la que buscarán evitar la próxima gala de eliminación.

La prueba fue especialmente difícil para Marta Fort. Al conocer la consigna, sintió la presión de trabajar con chocolate por su historia familiar. Después encontró problemas en dos partes de la preparación: la masa salió dorada del horno y la crema se le cortó. “Me quiero ir a mi casa, ya veo la masa esa y me deprimo”, dijo mientras intentaba seguir adelante.

A los cuatro participantes del jueves se suman Edith Hermida, Pablo Migliore, Hernán “Mala Fama” Coronel y Josefina “China” Ansa, que habían recibido el delantal gris el miércoles. Así, ocho famosos tendrán una nueva oportunidad de cocinar antes de que el jurado defina quiénes deberán enfrentar la eliminación.