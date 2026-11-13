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Espectáculos en Mar del Plata

"Átame a la Estufa" ya tiene su foto de marquesina para su temporada teatral en Mar del Plata

El elenco de "Átame a la Estufa", con Gladys Florimonte, Alejandro Müller, Cristian Sancho y Celeste Muriega, realizó las fotos de marquesina para su temporada teatral en Mar del Plata. Estrena el 2 de enero de 2027 en el teatro Santa Fe.

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Por Pablo Casabona

Redactor de Mejor Informado. Periodista y creador de contenido especializado en la industria turística y el sector gourmet. (Ig: @pcasabona)
Viernes, 13 de noviembre de 2026 a las 13:30

Puntos clave

  • Átame a la Estufa
  • Gladys Florimonte
  • Mar del Plata

Resumen del artículo

El elenco de "Átame a la Estufa", con Gladys Florimonte, Alejandro Müller, Cristian Sancho y Celeste Muriega, realizó las fotos de marquesina para su temporada teatral en Mar del Plata. Estrena el 2 de enero de 2027 en el teatro Santa Fe.
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"Átame a la Estufa" ya tiene su foto de marquesina

Con producción de Aldo Funes, el elenco de la comedia "Átame a la Estufa" realizó las fotos de marquesina de cara a su próxima temporada teatral de Mar del Plata. Participaron los protagonistas Gladys Florimonte, Alejandro Müller, Cristian Sancho, Matías Santoianni, Celeste Muriega, Hernán Figueroa y Tamara Bella. Posaron juntos para la imagen oficial de la obra.

De qué se trata la obra

"Átame a la Estufa" es de Raffy Shart. Cuando Jorge (Cristian Sancho) cree haberlo perdido todo al separarse de su mujer (Tamara Bella), su amigo Rogelio (Matías Santoianni) decide organizarle una noche muy especial.

Por error contrata dos meretrices muy particulares:

  • Belén (Gladys Florimonte), una trabajadora todo terreno.
  • Kahterina (Celeste Muriega), una dominatriz extrema.

Por una confusión llega Blas (Alejandro Müller). La inesperada aparición de Hugo, el cura (Hernán Figueroa), desencadena una sucesión de equívocos y situaciones disparatadas que convertirán la noche en un verdadero caos.

La dirección

La obra cuenta con la dirección de Natacha Córdoba y la asistencia de dirección de Silvana Espada.

Cuándo y dónde

  • Estreno: 2 de enero de 2027.
  • Funciones: de martes a domingo.
  • Horario: 21:30.
  • Teatro: Santa Fe, Santa Fe 1854, Mar del Plata.
  • Entradas: a la venta por Plateanet o en la boletería del teatro.
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