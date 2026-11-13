Con producción de Aldo Funes, el elenco de la comedia "Átame a la Estufa" realizó las fotos de marquesina de cara a su próxima temporada teatral de Mar del Plata. Participaron los protagonistas Gladys Florimonte, Alejandro Müller, Cristian Sancho, Matías Santoianni, Celeste Muriega, Hernán Figueroa y Tamara Bella. Posaron juntos para la imagen oficial de la obra.

De qué se trata la obra

"Átame a la Estufa" es de Raffy Shart. Cuando Jorge (Cristian Sancho) cree haberlo perdido todo al separarse de su mujer (Tamara Bella), su amigo Rogelio (Matías Santoianni) decide organizarle una noche muy especial.

Por error contrata dos meretrices muy particulares:

Belén ( Gladys Florimonte ), una trabajadora todo terreno.

( ), una trabajadora todo terreno. Kahterina (Celeste Muriega), una dominatriz extrema.

Por una confusión llega Blas (Alejandro Müller). La inesperada aparición de Hugo, el cura (Hernán Figueroa), desencadena una sucesión de equívocos y situaciones disparatadas que convertirán la noche en un verdadero caos.

La dirección

La obra cuenta con la dirección de Natacha Córdoba y la asistencia de dirección de Silvana Espada.

Cuándo y dónde