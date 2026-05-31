La presencia de Charlotte Caniggia en Gran Hermano podría durar mucho menos de lo que muchos imaginaban. Aunque su ingreso había generado expectativa por el peso mediático de su apellido y por el efecto que podía provocar dentro de la convivencia, ahora empezó a circular una versión que encendió las alarmas alrededor de su continuidad.

El punto que habría incomodado a Charlotte Caniggia no estaría vinculado a una estrategia puntual ni a una pelea aislada. Según trascendió, la mediática se habría encontrado con una dinámica mucho más áspera de la que esperaba, marcada por discusiones frecuentes, gritos, cruces personales y una tensión que se repite en distintos momentos del día.

Esa atmósfera, lejos de entusiasmarla con el juego, habría empezado a pesarle desde sus primeros días en la casa. La hija de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis no estaría cómoda con el nivel de confrontación que domina esta etapa del reality y ya habría dejado entrever cierta incomodidad frente a las agresiones verbales entre participantes.

Su llegada al programa había sido leída como una jugada fuerte para renovar la energía de la competencia. Con un perfil acostumbrado a generar repercusión sin necesidad de involucrarse demasiado en conflictos ajenos, Charlotte Caniggia podía aportar humor, glamour y momentos televisivos distintos. Sin embargo, el clima interno habría chocado con esa expectativa inicial.

Por ahora, no existe una confirmación oficial sobre una salida inmediata. De todos modos, las versiones indican que la influencer estaría evaluando qué hacer si la convivencia continúa bajo el mismo nivel de tensión. La decisión dependería de cómo avance el ambiente durante los próximos días y de si logra encontrar un lugar propio dentro del juego.

La situación también genera inquietud fuera de la casa. Para la producción, una posible renuncia significaría perder a una de las figuras más llamativas de esta etapa. Para los seguidores del reality, en cambio, el interés pasa por saber si la mediática elegirá adaptarse al ritmo del programa o si priorizará su bienestar antes de quedar atrapada en un escenario hostil.

Así, el paso de Charlotte Caniggia por Gran Hermano empieza a quedar rodeado de incertidumbre. Lo que parecía una incorporación destinada a mover el juego desde el entretenimiento ahora puede convertirse en una salida inesperada, empujada por un motivo que no tiene que ver con la competencia, sino con el desgaste de convivir en una casa cada vez más cargada.