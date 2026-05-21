El ingreso de Charlotte Caniggia a Gran Hermano no solo movió la casa por dentro. Afuera, la reacción de Alex Caniggia también llamó la atención, porque el mediático siguió la entrada de su hermana con entusiasmo y la alentó fiel a su estilo desbordado.

La llegada de la mediática se dio en una gala marcada por nuevos participantes, regresos por repechaje y beneficios especiales. En ese contexto, Charlotte Caniggia apareció como una de las figuras más comentadas de la noche, tanto por su perfil televisivo como por la expectativa que generaba su desembarco en el juego.

Apenas vio el video de presentación, Alex Caniggia decidió compartirlo en sus historias de Instagram y acompañarlo con un mensaje muy propio. Lejos de escribir una felicitación formal, eligió una frase cargada de humor, provocación y ese vocabulario que suele usar en redes.

"Sis rompeles bien el opi a esos barats de 4 de copas con todo o nada srackaaaa laka laka", escribió el mediático, dejando claro que estaba mirando el ingreso con atención y que bancaba a su hermana en esta nueva etapa televisiva.

El mensaje no pasó desapercibido, sobre todo porque mezcló apoyo familiar con el tono filoso que caracteriza al hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis. La frase empezó a circular entre los seguidores de ambos, que rápidamente remarcaron la forma en la que Alex eligió celebrar la aparición de Charlotte.

La reacción de Alex Caniggia al ver a su hermana en Gran Hermano.

Pero el aliento no quedó ahí. En otra historia, el mediático volvió a mostrarse feliz por verla nuevamente en pantalla y cerró su reacción con una frase más breve, pero igual de efusiva: "Vamos la sis in the TV". Con eso, terminó de dejar expuesto su entusiasmo por el regreso televisivo de su hermana.

Aunque los hermanos Caniggia han mostrado públicamente una relación con idas y vueltas, esta vez la señal fue clara. Alex Caniggia no solo celebró el ingreso de Charlotte Caniggia a Gran Hermano, sino que además convirtió su apoyo en una reacción a puro personaje, ideal para que la escena también explotara afuera de la casa.