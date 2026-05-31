La imagen de Paula Chaves y Zaira Nara juntas durante un evento despertó todo tipo de especulaciones sobre una posible reconciliación. Sin embargo, la conductora se encargó de aclarar cuál es la verdadera situación con quien durante años fue una de sus amigas más importantes.

Tras participar de una actividad laboral, ambas se mostraron sonrientes y hasta posaron para una fotografía. Esa postal llevó a muchos a pensar que habían dejado atrás las diferencias que las distanciaron tiempo atrás. No obstante, Paula Chaves explicó que la realidad es muy distinta.

A la salida de los estudios de Olga, la esposa de Pedro Alfonso fue consultada sobre el encuentro y respondió sin rodeos. “No hay vínculo, no somos amigas, tampoco nos hablamos”, expresó con total sinceridad al referirse a su presente con Zaira Nara.

A pesar de esa aclaración, la modelo dejó en claro que ya no existe el malestar que marcó la ruptura de la amistad. Según contó, hoy pueden compartir un espacio de trabajo sin incomodidades ni tensiones, algo que tiempo atrás parecía imposible.

“Nosotras tuvimos una amistad muy linda, yo la quiero mucho”, reconoció Paula Chaves, quien además explicó que el paso del tiempo ayudó a dejar atrás los conflictos que las alejaron. En ese sentido, remarcó que actualmente prevalece el respeto mutuo.

La conductora también recordó que años atrás coincidieron en un desfile de Heidi Clair cuando todavía existían diferencias entre ambas. Incluso reveló que en aquella oportunidad fueron fotografiadas juntas, aunque esas imágenes nunca llegaron a publicarse.

El cruce de Zaira Nara y Paula Chaves

“Ahora ya está. Está todo bien”, aseguró Paula Chaves, quien insistió en que el saludo, el abrazo y la foto reciente no representan una reconstrucción de la amistad, sino simplemente una relación cordial entre dos personas que compartieron momentos importantes en el pasado.

Mientras tanto, un detalle llamó la atención de los seguidores de ambas. Aunque Zaira Nara compartió en sus redes sociales contenido relacionado con la acción comercial que las reunió, Paula Chaves eligió no publicar nada. Además, según reveló Pochi, de Gossipeame, la conductora ni siquiera sigue actualmente a Zaira Nara en Instagram, una señal que confirma que la distancia entre ellas sigue existiendo.