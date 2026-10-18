Un juego al escondite con su hermano Alex quedó en la memoria de Charlotte Caniggia por un sonido que, según contó, no pudo explicar. Al recordar su infancia en una casa de Marbella, la mediática reconstruyó una situación que la asustó y que después llevó a su familia a tomar decisiones sobre la propiedad.

La risa que aseguró haber escuchado fue el centro de la anécdota: “Estaba jugando al escondite con mi hermano y al lado mío escucho un señor que se ríe. Alex se puso blanco y se asustó. Esa casa estaba como encantada”. Para ella, lo inquietante era que no había un hombre allí: “No había ningún señor si estaba mi mamá con nosotros”.

El recuerdo apareció durante su paso por PH: Podemos Hablar, el programa de Andy Kusnetzoff. Allí situó la escena en una antigua propiedad familiar de Marbella, España. Charlotte Caniggia evocó aquellos días junto a su hermano mellizo y describió una casa en la que, desde su mirada, los ruidos y otros episodios alimentaban la sensación de que sucedía algo extraño.

Mariana Nannis tomó en serio lo que ocurría y recurrió a un sacerdote. Su hija vinculó aquella visita con la decisión posterior de dejar la vivienda y sumó otro recuerdo que la inquietaba: “Vino un cura, trajo agua bendita y después nos mudamos porque se morían animalitos ahí. Pasaban cosas raras”. Nannis había buscado la ayuda del sacerdote para intentar ponerles fin a los episodios que inquietaban a sus hijos en aquella propiedad.

La reacción de Claudio Paul Caniggia fue distinta de la de su madre. Según explicó la mediática, el exfutbolista no compartía la interpretación paranormal de los hechos que relataban sus hijos. “Mi papá no creía nada y nos decía que dejáramos de joder. Mi mamá sí creía”, recordó. Los padres tenían, así, posiciones opuestas frente a las experiencias que ella asociaba con aquella casa.

Los sonidos nocturnos completaron el relato de Charlotte Caniggia: “A la noche se escuchaban campanitas. Había un fantasma posta”, afirmó, convencida de esa explicación. Según su recuerdo, la familia terminó mudándose después de la visita del cura. El relato sorprendió a los otros invitados del programa, que escucharon los detalles de esa etapa de la familia en España.