Este viernes 23 de octubre de 2026, Charly García celebra sus 75 años. En Mejor Informado recordamos una de las noches inolvidables que le regaló a Neuquén, cuando convirtió al estadio Ruca Che en una enorme fiesta de rock, con miles de voces cantando sus canciones y un artista que, entre bromas, emoción y genialidad, volvió a demostrar por qué es uno de los máximos ídolos de la música argentina.

Charly García y su vela por los 74 años, durante los festejos de 2025 - Foto: Archivo

El regreso de Charly García al Ruca Che

El sábado 26 de junio de 2010, el barrio San Lorenzo de la ciudad de Neuquén tuvo una cita con la historia del rock nacional. Desde las 19, el público comenzó a ingresar al estadio Ruca Che para esperar a Charly García, quien se encontraba en plena gira por el país.

La presentación estuvo a cargo de Fedorco Producciones y reunió a unas 5.000 personas, de distintas generaciones, que llegaron desde la capital neuquina, el Alto Valle y otras localidades de la región. Había jóvenes que descubrían sus canciones, fanáticos que lo seguían desde sus comienzos y seguidores que habían atravesado las etapas de su carrera.

El recital llegaba apenas ocho meses después del mítico Concierto Subacuático, realizado el 23 de octubre de 2009 en el estadio de Vélez Sarsfield, en Buenos Aires. Aquella presentación había marcado un capítulo especial en el regreso de García a los escenarios después de atravesar uno de los períodos más difíciles de su vida, en su lucha contra las adicciones.

En Neuquén, el desafío era volver a encontrarse con el público patagónico. Y Charly no necesitó demasiado para encender la noche.

Operación densa y Demoliendo Hoteles, el comienzo de una fiesta inolvidable

Mientras sonaba la instrumental "Operación densa", Charly apareció sobre el escenario con típicos movimientos histriónicos de manos. Para delirio de los presentes, la fiesta en el Ruca Che empezó con "Demoliendo Hoteles", una canción de Piano bar (1984) cuya letra menciona a Jorge Rafael Videla, el dictador que encabezó la última dictadura militar argentina. Quizás como una asociación con esa referencia, entre el público comenzó a escucharse el cántico “El que no salta es militar”. A esa frase, García respondió con una ocurrencia que combinó humor y le puso un toque de presente: "Ya no están más los militares, saltemos porque sí, muchachos".

La atmósfera en el Ruca Che era de celebración. El estadio vibraba con cada canción y el artista, instalado buena parte de la noche frente a su piano negro y brillante, parecía disfrutar del intercambio constante con la gente. Sobre el instrumento, una pequeña toalla blanca se convirtió en parte de la escena: Charly la revoleaba mientras acompañaba con gestos cada momento del show.

"¿La están pasando bien?", preguntó en un momento, con la voz algo castigada por el devenir del show. La respuesta llegó desde miles de almas y enseguida comenzaron a sonar los primeros acordes de "No me dejan salir (Estoy Verde)". Más tarde, después de "Me siento mucho mejor", alguien le alcanzó una bandera argentina. Charly intentó envolverse con ella, pero terminó admitiendo que no sabía qué hacer con aquel regalo y la devolvió a la multitud.

Charly García junto a la banda que lo acompañó durante la gira de 2010 por todo el país - Foto: Captura YouTube

La banda que acompañó a Charly por Neuquén en su show de 2010

Charly llegó al Ruca Che con una formación que combinaba músicos históricos de su universo artístico-musical y otros que lo acompañaban durante aquella etapa.

En el escenario estuvieron:

Fabián "Zorrito" Quintiero , en teclados.

Hilda Lizarazu , en voz y coros.

Carlos "Negro" García López , en guitarra.

Kiuge Hayashida , en guitarra.

Carlos Ludwig González , en bajo.

Toño Silva Peña, en batería.

El aporte de cada uno tuvo su momento. El "Negro" García López sumó potencia rockera con sus riffs y su presencia escénica, mientras Hilda Lizarazu recorrió el escenario con su voz y su energía. El "Zorrito" Quintiero sostuvo el entramado de teclados y también tuvo protagonismo cuando le tocó reemplazar a Charly al piano en "Llorando en el espejo".

Rezo por vos y un homenaje para Gustavo Cerati

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó cuando Charly presentó "Rezo por vos". Antes de tocarla, pidió: "Quiero que esta canción la recemos por Gustavo (Cerati)". El homenaje estaba dirigido al líder de Soda Stereo, quien permanecía en coma desde el accidente cerebrovascular (ACV) que había sufrido en mayo de ese año, después de un concierto en Caracas, Venezuela.

Los acordes de aquella canción emblemática, compuesta de manera conjunta por Luis Alberto Spinetta y García en 1985, transformaron el Rucha Che en una suerte de coro multitudinario. La música conectó a dos figuras fundamentales de distintas generaciones y convirtió el recital en un abrazo colectivo hacia Cerati y sus seres queridos.

La medicina del doctor, el humor de Charly y el fútbol

El espectáculo también tuvo espacio para las novedades. García presentó "La medicina del doctor", una canción que formaría parte de Kill Gil, el álbum cuyo nombre era un juego de palabras que aludía a la saga Kill Bill de Quentin Tarantino..

Con su ironía característica, bromeó sobre "la medicina de ustedes" y "la medicina de Mongocho", en alusión al tratamiento y a las experiencias que atravesaba durante su recuperación.

El humor reapareció durante "Tu Vicio", cuando lanzó la frase "Está hablando del faso", popularizada por uno de los personajes del ciclo televisivo Peter Capusotto y sus videos, creado por Diego Capusotto y Pedro Saborido.

Y, como no podía faltar en una noche de rock argentino, también hubo fútbol. Charly y el "Negro" García López intercambiaron pronósticos para el partido que la Selección argentina jugaría al día siguiente frente a México, por los octavos de final del Mundial de Sudáfrica 2010. García se la jugó y acertó con su resultado 3 a 1 (fueron dos de Carlos "Apache" Tevez y una del Gonzalo "Pipita" Higuaín).

En la vía pública: uno de los afiches que promocionaban el show de Charly García del 26 de junio de 2010

Un final que se hizo esperar hasta la medianoche

Hubo varias ocasiones en las que pareció que el recital llegaba a su fin. Pero el público no estaba dispuesto a despedirse tan rápido y Charly decidió escuchar el reclamo. "Habitualmente no le hacemos caso al público, pero hoy sí. Vamos a tocar lo que ustedes quieran", anunció.

La promesa abrió la puerta a nuevos clásicos. Sonaron "No voy en tren", "Canción para mi muerte", "Seminare" y la versión del "Himno Nacional Argentino" que García nos legó. También hubo lugar para "Hablando a tu corazón", "No toquen" y otras canciones que recorrieron distintas etapas de su amplia trayectoria.

El entusiasmo era tal que algunos espectadores comenzaron a retirarse convencidos de que el show había terminado, pero tuvieron que volver sobre sus pasos cuando la música volvió a sonar. Charly estaba feliz. "No puedo parar de reírme", dijo mientras miraba a la multitud. La frase resumía una noche en la que el artista se mostró cómodo, conectado con sus canciones y dispuesto a jugar con un público que le devolvía cada gesto multiplicado por miles.

A las 00.10 del domingo 27 de junio de 2010, después de más de dos horas de música, el recital llegó a su cierre. García tocó el piano con el zapato, hizo un corte de mangas dirigido al público y se marchó del escenario. La despedida tuvo su sello distintivo: irreverente y lo más alejado de los estándares de la solemnidad. El Ruca Che había vivido una noche para el recuerdo.

Las otras visitas de Charly García a Neuquén

El recital de junio de 2010 no fue el primer encuentro del músico con el público neuquino. Una de sus presentaciones anteriores había sido el 5 de noviembre de 2004, también en el estadio Ruca Che, durante la gira de Rock and Roll Yo. Aquella visita quedó en la memoria de quienes pudieron verlo en su etapa más cercana al concepto artístico de Say No More.

Seis años después, su regreso mostró otra vez la capacidad de convocar a distintas generaciones alrededor de canciones que ya eran parte de la cultura popular argentina.

Finalmente, en diciembre de 2012, García regresó por última vez a la ciudad para presentar 60x60 junto a Fito Páez.

Los discos y las bandas que construyeron el legado de Charly García

La historia de Charly García -que nació bajo el nombre de Carlos Alberto García Moreno- es también la historia de buena parte del rock argentino. Desde Vida (1972), el debut de Sui Generis junto a Nito Mestre, hasta La lógica del escorpión (2024), su más reciente álbum de estudio, construyó una obra que atravesó generaciones y renovó los límites de la música popular.

En el camino, Charly fundó o integró proyectos fundamentales como Sui Generis, PorSuiGieco, La Máquina de Hacer Pájaros y Serú Girán, antes de desarrollar una carrera solista que dejó discos esenciales como Yendo de la cama al living, Clics modernos, Piano bar, Parte de la religión, Filosofía barata y zapatos de goma, La hija de la lágrima, Say No More, Influencia, Rock and Roll Yo, Kill Gil, Random y La lógica del escorpión.

Como su ídolo Prince, Charly también optó por breves cambios de denominación. En 1995 se autoproclamó Casandra Lange y, meses más tarde, Say No More. De este último alter ego hizo gala en distintos escenarios, hasta el que montaron especialmente para el show que le brindó al fallecido expresidente Carlos Menem en la Quinta de Olivos.

La influencia de García -tal como lo llaman sus fanáticos más íntimos- se mide tanto en las canciones que se volvieron himnos como en la libertad artística que inspiró en músicos de distintas épocas. A los 75 años, Charly García sigue siendo una leyenda viva: uno de esos nombres que, junto a Lionel Messi en el universo de los grandes ídolos populares argentinos, trascienden su disciplina para convertirse en parte de la identidad cultural del país. Este viernes 23 de octubre miles de fanáticos se reunirán frente a su puerta, sobre la avenida Santa Fe. Por que hoy -como siempre- Charly cumple.