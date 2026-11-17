La vida sentimental del Chato Prada volvió a quedar en el centro de la escena después de que Ángel de Brito sorprendiera a sus seguidores con una publicación que lo vinculaba sentimentalmente con Pilar Smith. El conductor de LAM compartió una fotografía de ambos y acompañó la imagen con una frase que no pasó inadvertida: "Romance confirmado". Sin embargo, detrás del revuelo apareció una aclaración que modificó el rumbo de la noticia.

La postal difundida por Ángel de Brito mostraba al productor televisivo junto a la periodista, una de las integrantes del panel de LAM. El mensaje del conductor de inmediato despertó comentarios, especulaciones y reacciones de los usuarios de X, que comenzaron a preguntarse si efectivamente había nacido una nueva historia de amor en el mundo del espectáculo.

La noticia generó todavía más sorpresa por el momento personal que atraviesan los protagonistas. Pilar Smith había contado recientemente que estaba soltera, luego de terminar su relación con Rafael Ruiz Huidobro, con quien compartió siete años. Durante una emisión de LAM, la periodista había sido clara sobre su presente sentimental: "Hoy estoy sola", expresó al hablar de la ruptura.

Por su parte, Pablo Chato Prada también atraviesa una nueva etapa después de separarse de Lourdes Sánchez, con quien estuvo en pareja durante 16 años y tuvo a su hijo Valentín. El final de la relación se conoció en octubre y generó una fuerte repercusión, especialmente por las declaraciones posteriores del productor sobre los sentimientos que todavía conserva hacia su expareja.

De hecho, durante una entrevista con el ciclo Corrientes en el Aire, el gerente de programación de América TV había sorprendido al hablar de la bailarina. "Para mí Lourdes es el amor de mi vida, siempre fue el amor de mi vida", manifestó. También reconoció que la ruptura lo tomó desprevenido: "No la vi venir", confesó al recordar cómo se produjo el distanciamiento.

Pero el dato más importante llegó cuando el propio Chato Prada decidió responder a las versiones que lo relacionaban con Pilar Smith. En diálogo con PrimiciasYa, el productor fue contundente y negó estar comenzando una relación sentimental. "Ni en pedo estoy de novio con nadie y tampoco llevé a nadie a casa", aseguró, descartando así las especulaciones que habían comenzado a circular.

Además, Prada aprovechó para aclarar que, pese a estar separado de Lourdes Sánchez, sus sentimientos hacia ella siguen presentes. "Con Lourdes estamos separados y mi amor sigue intacto a ella", expresó. De esta manera, dejó en claro que la fotografía compartida por Ángel de Brito no debía interpretarse como una confirmación de un noviazgo con la periodista.

Así, lo que comenzó como un anuncio explosivo en las redes sociales terminó con una desmentida del propio protagonista. Mientras Pilar Smith tampoco confirmó públicamente un vínculo amoroso, el supuesto romance quedó descartado por el productor, que atraviesa su etapa de soltería y mantiene el foco en su trabajo y en su familia.