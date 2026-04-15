En medio de una charla distendida, Chechu Bonelli recordó una anécdota que no pasó desapercibida y que rápidamente despertó la curiosidad de los fanáticos del fútbol. Todo ocurrió cuando un exjugador de River Plate intentó conquistarla con un gesto que, lejos de agradarle, la incomodó profundamente.

Según relató la modelo en el ciclo de streaming Valet Parking, todo comenzó en un local de comidas rápidas. Tras hacer su pedido con normalidad, recibió un mensaje inesperado por parte del empleado del lugar que cambió por completo el rumbo de la situación.

“El auto de adelante te pagó lo que consumiste”, le comunicaron. Lejos de tomarlo como un gesto romántico, Chechu Bonelli reaccionó de inmediato y decidió actuar sin dudarlo. Su respuesta fue clara y contundente, marcando una postura firme frente a ese tipo de actitudes.

Sin perder tiempo, se acercó al vehículo en cuestión para devolver el dinero. “Le golpeé la ventanilla y le dije que muchas gracias, pero que tenía trabajo y que todavía podía pagar”, contó, dejando en evidencia su incomodidad y su decisión de no aceptar ese tipo de invitaciones.

Aunque evitó dar el nombre del protagonista, sí reveló que se trataba de una figura histórica del club de Núñez. Rápidamente, en redes sociales comenzaron las especulaciones y muchos usuarios apuntaron a Ariel Ortega como el posible autor del gesto.

Más allá de la anécdota, la vida personal de Chechu Bonelli también dio que hablar en el último tiempo. Tras su separación, vivió un breve romance con el polista Facundo Pieres, aunque la relación no prosperó y terminó al poco tiempo.

Actualmente, la modelo atraviesa una etapa de introspección y crecimiento personal. En diálogo con La Casa Stream, se mostró reflexiva sobre el proceso que atravesó luego de su divorcio, destacando el rol clave del psicoanálisis en su recuperación.

“Siento que el psicoanálisis me está ayudando a encontrar mi mejor versión”, expresó Chechu Bonelli, quien además reconoció el dolor inicial tras la ruptura, pero también el aprendizaje que le dejó esa experiencia.

Finalmente, reflexionó sobre su presente con una mirada más madura: “Entendí que esto es compartido, un 50 y 50”, afirmó, dejando en claro que hoy busca no repetir errores del pasado y enfocarse en su bienestar personal.