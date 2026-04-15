La relación entre Sabrina Rojas y José Chatruc dejó de ser un rumor para convertirse en una certeza. Ambos eligieron un evento teatral para mostrarse juntos por primera vez y confirmar el buen presente que atraviesan, en medio de una creciente atención mediática.

La salida fue en una función de la obra Chat de Mamis, donde la pareja no pasó desapercibida. Rodeados de cámaras, flashes y cronistas, la actriz y el exfutbolista enfrentaron las preguntas con distintas actitudes, pero sin esquivar el tema central: su vínculo.

Mientras Sabrina Rojas se mostró relajada y dispuesta a hablar, José Chatruc evidenció un perfil más bajo, incluso sorprendido por la repercusión. Sin embargo, ambos jugaron con el momento y respondieron con humor ante la insistencia de la prensa.

En diálogo con el ciclo LAM, llegó la pregunta directa: "¿Podemos confirmar?". La reacción de Chatruc fue inmediata y descontracturada, amagando con escapar de la situación, lo que generó risas y alivió la tensión.

Lejos de rotular la relación, Sabrina Rojas fue clara al definir el presente sentimental: “No somos novios todavía”. Y sorprendió con una frase que rápidamente se viralizó: “Amigos que se besan”. Además, agregó: “El amor todavía no nació”, dejando en evidencia que el vínculo está en una etapa inicial.

Por su parte, José Chatruc reconoció lo inusual de la exposición: “Hay diferentes escalas, yo estaba muy relajado, a nadie le importaba. Esto no me había pasado”. Aun así, acompañó con una sonrisa y dejó entrever que disfruta del momento, aunque no esté acostumbrado.

La química entre ambos también quedó reflejada en las palabras de la actriz, quien destacó: “Es un hombre íntegro, eso es fundamental”. Aunque rápidamente bajó las expectativas con una advertencia sincera: “Esto puede durar diez días”, a lo que él respondió con optimismo: “Un poco más”.

El vínculo siguió creciendo en un reciente viaje a Punta del Este, donde se mostraron cómplices y afectuosos. Las imágenes, analizadas en Intrusos, generaron repercusión, con comentarios irónicos de Rodrigo Lussich y el respaldo de Natalie Weber, quien aseguró: “Ella está muy contenta… conectan muy bien”.