Chechu Bonelli atraviesa un momento de reorganización personal tras su separación de Darío Cvitanich, y eligió Mar del Plata para comenzar el 2026 con una nueva energía, rodeada de familia y amigas.

Tras pasar unos días en Punta del Este, la modelo y periodista explicó que su estadía en “La Feliz” responde a la presencia cercana de su círculo íntimo, lo que considera una buena excusa para renovarse y encarar el año con otra perspectiva.

Sobre su vínculo actual con Cvitanich, Bonelli fue clara: “Tratamos de tener un vínculo cordial, por respeto a los años compartidos. El duelo ya está hecho”. En esta nueva etapa, su prioridad son sus hijas, el disfrute del día a día y la vuelta a sus actividades profesionales, especialmente el periodismo deportivo y el modelaje.

Chechu Bonelli habla de su presente tras separación y niega nuevos romances

Respecto a los rumores que la relacionaron con Facundo Pieres, afirmó sin rodeos: “Estoy sola y bien. Abierta al amor, pero tranquila, dejando que las cosas se den a su tiempo”.

Finalmente, la reconocida figura se refirió a su presente personal con una mirada optimista, destacando que está transitando un proceso de nuevos comienzos y reorganización, enfocado en su bienestar integral.