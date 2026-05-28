Ian Lucas volvió a quedar en el centro de la escena mediática después de ser captado en una situación muy romántica con una misteriosa joven. Luego de semanas cargadas de rumores sobre quién habría conquistado al ganador de MasterChef Celebrity, finalmente se conocieron imágenes que alimentaron aún más las especulaciones sobre su presente sentimental.

Todo ocurrió durante una salida en la que el influencer fue abordado por el programa Ya Fue Todo. Allí, mientras hablaba sobre sus nuevos proyectos laborales y su participación en la cobertura del Mundial junto a Marley para Telefe, terminó protagonizando un momento inesperado que rápidamente explotó en redes sociales.

El cronista Ale Castelo registró el instante exacto en el que Ian Lucas se acercó a un automóvil para saludar con un beso a una joven que lo estaba esperando. Aunque el influencer intentó mantener la situación con bajo perfil, las cámaras lograron captar el encuentro y las imágenes comenzaron a circular con fuerza entre sus seguidores.

En las últimas semanas, el nombre de Ian Lucas había sido relacionado con distintas figuras conocidas. Entre ellas aparecieron Evangelina Anderson y también Sofía Gonet, popularmente conocida como “La Reini”. Sin embargo, el propio influencer se encargó de desmentir cualquier romance con ambas y aclaró que mantiene únicamente vínculos de amistad.

Incluso, días atrás, durante una entrevista en SQP (América), el creador de contenido había reconocido que estaba comenzando a conocer a alguien especial. “Están las ganas de estar con alguien. De hecho, estoy viéndome con alguien, pero tranqui”, confesó en vivo, dejando abierta la puerta a nuevas especulaciones sobre su vida privada.

Además, Ian Lucas dejó en claro que esta vez eligió alejarse completamente del ambiente artístico. “Esta persona no es del ambiente así que estoy muy en otra”, explicó, dando a entender que busca vivir este vínculo lejos de la exposición mediática que suele rodearlo desde que ganó popularidad.

Ian Lucas ¿encontró nuevo amor?

Sobre la misteriosa mujer, trascendió que tendría una edad cercana a la del influencer. En las imágenes se la pudo ver con el cabello rubio recogido y un abrigo gris de lana. Aunque evitó revelar su identidad y se mostró incómoda frente a las cámaras, sí se permitió dedicarle unas palabras cariñosas a Ian Lucas: “Sí, obvio, es un fenómeno”.

Mientras tanto, las redes sociales explotaron con comentarios de apoyo y curiosidad por conocer más detalles de esta historia. Muchos usuarios ya se preguntan si el influencer decidirá blanquear oficialmente el romance o si continuará apostando al perfil bajo para cuidar este nuevo vínculo sentimental.