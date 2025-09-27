Darío Cvitanich presentó a su nueva novia con una foto íntima

La vida sentimental de Darío Cvitanich volvió a ocupar un lugar central en el mundo del espectáculo. Tras su separación, el exdelantero sorprendió al mostrar en público su relación con Ivana Figueiras, y eligió hacerlo de la manera más directa: con una imagen en sus redes sociales.

La foto publicada muestra a la pareja en un sillón, en una escena descontracturada y sin poses impostadas. Con ropa simple, gestos tranquilos y una sonrisa cómplice, ambos transmitieron cercanía y dieron el puntapié inicial a una historia que ya había despertado rumores semanas atrás.

En medio de comentarios y especulaciones sobre cómo se originó el vínculo, Darío Cvitanich había declarado que prefería no alimentar versiones. “Se dicen cosas que no son. Con Ivana nos estamos conociendo, no hay mucho más para contar”, expresó frente a cámaras, en un intento de despejar dudas sobre la situación.

La confirmación pública no pasó inadvertida, especialmente porque coincidió con comentarios sobre la reacción de su exesposa, la periodista Chechu Bonelli. Sin embargo, el exfutbolista negó rotundamente esos trascendidos y remarcó que las decisiones privadas corresponden únicamente a quienes fueron parte de la pareja.

Al referirse a la madre de sus hijas, Darío Cvitanich fue medido y respetuoso. Señaló que una separación nunca es sencilla y que cada persona atraviesa el proceso a su manera. También destacó la importancia de preservar espacios de silencio y de no exponer innecesariamente los momentos difíciles.

Con esta publicación, más allá de las especulaciones, Darío Cvitanich dio un paso claro hacia adelante. La elección de una imagen sin filtros excesivos ni escenarios armados pareció reflejar un deseo de mostrarse tal cual es, en un instante de intimidad compartida que no buscó grandes artificios.

La naturalidad del gesto fue interpretada como un mensaje: lejos de declaraciones rimbombantes, el exfutbolista eligió dejar que una postal hablara por él. En un mundo donde la exposición suele ser calculada, la simpleza de la escena le otorgó autenticidad y frescura.

Así, la relación con Ivana Figueiras quedó oficialmente presentada. Para Darío Cvitanich comienza un nuevo capítulo, marcado por la tranquilidad de mostrarse sin máscaras y la decisión de abrir, de manera pública, una etapa distinta en su vida personal.