Chiche Gelblung permanece internado en una habitación común del Sanatorio Mater Dei y no necesitó ingresar nuevamente a terapia intensiva. El periodista fue llevado al centro médico después de presentar fiebre y un problema respiratorio, dos síntomas que generaron preocupación por las complicaciones que atravesó durante las últimas semanas.

Ángel de Brito confirmó la noticia en Bondi Live y explicó que el conductor se encuentra estable. Desde el círculo familiar también indicaron que responde favorablemente al tratamiento y podría recibir el alta médica durante los próximos días. “Sigue con las nanas de siempre, pero está mejor”, expresaron desde su entorno.

La preocupación alrededor de Chiche Gelblung está relacionada con su reciente historial clínico. Semanas atrás permaneció durante aproximadamente un mes en terapia intensiva debido a una trombosis en el tobillo. Para tratar aquella afección, los médicos debieron colocarle dos stents e iniciar un tratamiento con anticoagulantes.

A ese cuadro se sumó una lesión en uno de sus pies que posteriormente habría provocado otra complicación. Fernanda Iglesias explicó en Puro Show (El Trece): “Tiene en la planta del pie una llaga que le produjo una infección y una gangrena”. Esa situación había obligado a mantener un seguimiento médico constante.

Tiempo atrás, Chiche Gelblung se había referido públicamente a la posibilidad de atravesar una amputación si su vida llegaba a correr peligro. Al hablar sobre esa alternativa extrema, sostuvo que “antes de morir, prefiere eso”. Sin embargo, no se informó que esa intervención forme parte de las medidas previstas durante la internación actual.

El conductor también realiza diálisis tres veces por semana, por lo que su familia decidió actuar de manera preventiva ante la aparición de fiebre. En paralelo, Ángel de Brito contó que se encuentra afectado anímicamente por la decisión de levantar el programa que tenía al aire en Net TV, ya que conserva su deseo de continuar trabajando en los medios.

Por el momento, Chiche Gelblung continúa bajo observación mientras los profesionales intentan controlar el cuadro febril y la dificultad respiratoria. La evolución favorable y su permanencia fuera de terapia intensiva llevaron tranquilidad, aunque los médicos mantienen los cuidados debido a sus antecedentes recientes y al tratamiento renal que realiza habitualmente.