La calidad del video publicado por Wanda Nara sobre el robo en su casa de Milán despertó dudas técnicas, aunque no sobre la existencia de la denuncia. Julio López, especialista en ciberseguridad, analizó las imágenes y consideró llamativo que una propiedad de esas características utilice un sistema de grabación aparentemente tan antiguo.

Antes de describir sus observaciones, el experto aclaró el alcance de su planteo: “Yo no creo que nadie juegue con que se te metieron en tu casa y menos que se haga una denuncia, menos con chicos. Esto no me parece. Lo que se me parece increíble que una casa tenga estas cámaras de 30 años atrás y que sea el único material”.

Uno de los puntos que más le sorprendió fue que Wanda Nara difundiera únicamente ese fragmento para respaldar su relato. “La única imagen que difunden es esta, que es una imagen que, te diría, es cinta de video. Hoy no encontrás en ningún lado cámaras de cinta de video. ¿Qué me llama la atención? Más allá del video, cuando vos vez la calidad de la imagen, dista mucho de estos últimos 30 años”, explicó.

La ubicación del dispositivo también generó cuestionamientos porque la luz dificulta la identificación de quienes aparecen en escena. “Y cuando lo vez así, es increíble que la cámara esté puesta a contraluz. Nunca tenés que poner una cámara a la fuente de luz ”, indicó durante su participación en Primicias Ya (América TV).

Julio López comparó las franjas y el ruido presentes en el registro con los sistemas utilizados décadas atrás. “Lo primero es que es una cámara hípervieja. Es una cámara de seguridad que me cuesta pensar que está andando todavía, porque esa franjas horizontales que se ven, con una suerte de ruido en la imagen, es típico de las cámaras que venían con cassette”, sostuvo.

Las imágenes compartidas por Wanda Nara tampoco exhiben fecha ni horario generados originalmente por el equipo. Esos datos fueron agregados posteriormente en sus historias. Frente a las sospechas sobre un posible efecto visual, Julio López agregó: “Me cuesta creer que esté con vida el equipo ese y me sorprende que un equipo de esa edad esté funcionando. Muchos preguntaban si tenía un filtro”.

El análisis no desmintió el robo denunciado por Wanda Nara ni afirmó que la grabación hubiese sido manipulada. La polémica quedó concentrada en la antigüedad del sistema, la toma a contraluz y la ausencia de información propia del dispositivo, además del interrogante sobre por qué ese fragmento fue el único material difundido públicamente.