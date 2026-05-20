La internación de Chiche Gelblung volvió a generar preocupación después del nuevo panorama médico que dio Guillermo Capuya. El especialista habló en La Mañana con Moria y fue claro al explicar que, aunque el periodista está lúcido, su recuperación "va a ser muy lenta".

El diagnóstico no se reduce a un episodio aislado. Capuya describió a Chiche Gelblung como un paciente complejo por su edad, su historia clínica y también por su personalidad frente a las indicaciones médicas. "Chiche tiene 82 años, es un adicto al trabajo. Yo lo conozco bastante. Es un mal paciente", señaló, al marcar que muchas veces le cuesta aceptar el reposo.

Uno de los puntos más delicados tiene que ver con su enfermedad arterial. Según explicó el médico, el conductor había sufrido en abril un episodio de claudicación, es decir, dificultades para caminar, que derivó en la colocación de stents en una pierna para mejorar la circulación. Esa condición obliga a mantener cuidados estrictos y controles permanentes.

La preocupación creció cuando Chiche Gelblung se descompensó durante el último fin de semana y debió ser internado en terapia intensiva en la Clínica Los Arcos. Capuya remarcó que esa decisión médica no se toma ante cualquier cuadro y advirtió: "Fue a terapia intensiva, por lo tanto no era un cuadro banal".

Otro factor que complicó el seguimiento fue una caída reciente. El periodista se golpeó en el arco superciliar izquierdo mientras estaba anticoagulado por los stents, lo que abrió un escenario difícil para los médicos. "Se cae, hace un hematoma y ahí viene la sábana corta: o le saco la anticoagulación o hace un hematoma. Eso es complicado", explicó el especialista.

Por ahora, el conductor continúa bajo observación y todavía tiene estudios pendientes. Además, Capuya confirmó que atraviesa un cuadro urológico que viene arrastrando desde hace tiempo, aunque aclaró que se encuentra despierto y conectado con lo que ocurre a su alrededor. Esa lucidez, de todos modos, no modifica la necesidad de avanzar con cautela.

El último parte dejó una señal de alivio por su estado actual, pero también una advertencia sobre el camino que queda por delante. "Chiche es un paciente difícil", insistió Capuya, mientras destacó el acompañamiento de su familia en esta etapa. Para Chiche Gelblung, el desafío ahora será sostener una recuperación lenta, con controles y sin apurar los tiempos.