La salud de Chiche Gelblung volvió a convertirse en tema de preocupación luego de que se conociera que el periodista permanece internado en terapia intensiva tras sufrir una descompensación en las últimas horas. A sus 82 años, el conductor atraviesa un momento delicado que encendió la alarma tanto en su entorno familiar como en el ambiente de los medios.

La información fue revelada por Pía Shaw durante el programa A la Barbarossa, donde explicó que el periodista había sufrido una caída doméstica hace aproximadamente dos semanas. Según detalló la panelista, el accidente le provocó una herida en el rostro, aunque en ese momento decidió continuar con sus compromisos laborales habituales.

“Él tuvo una caída hace quince días en su casa que le provocó una herida en la cara, esto preocupó un poco a la familia, pero él siguió trabajando”, contó Pía Shaw al aire del ciclo de Telefe. La periodista también agregó que el cuadro se agravó recientemente cuando el conductor sufrió una fuerte descompensación.

“En las últimas horas, Chiche Gelblung se descompensó y está internado en terapia intensiva. Los médicos están evaluando cuál es su estado de salud”, expresó la panelista, generando preocupación inmediata entre sus colegas y seguidores, que rápidamente comenzaron a enviar mensajes de apoyo en redes sociales.

No es la primera vez en el último tiempo que el conductor enfrenta un problema de salud. Semanas atrás, Chiche Gelblung ya había atravesado otra internación en el Sanatorio Los Arcos luego de sufrir una descompensación que derivó en una intervención médica.

En aquella oportunidad, los especialistas decidieron colocarle dos stents en una de sus piernas para mejorar su circulación. Tras permanecer bajo observación médica, el periodista recibió el alta, aunque con estrictas recomendaciones vinculadas al descanso y a la reducción de su actividad laboral.

Preocupa la salud de Chiche Gelblung

La situación había sido comentada también por Pilar Smith en LAM, donde reveló que los médicos le habían pedido al conductor que frenara con su rutina profesional. “Le dieron el alta y los médicos le pidieron que no vaya a trabajar. Le dijeron: ‘Chiche, quedate descansando’”, recordó la periodista.

A pesar de las advertencias, el histórico conductor continuó con sus compromisos en radio y televisión, manteniendo el ritmo habitual de trabajo. Mientras tanto, se espera un nuevo parte médico que permita conocer con mayor precisión cómo evoluciona el estado de salud de Chiche Gelblung.