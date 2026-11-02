La China Ansa y Santi Maratea pidieron que su discusión en PH: Podemos Hablar se viera al aire, pese a la tensión que había obligado a detener la grabación. Al volver a hablar del episodio, la periodista puso el foco en el origen de la consulta sobre las colectas que le había hecho al influencer.

En A la Barbarossa, la periodista negó que existiera un guion detrás de su intervención y rechazó las versiones de una emboscada. “A mi nadie me bajó ninguna pregunta. No hubo una emboscada ni nada de eso. Nadie me obligó a nada”, sostuvo, al atribuirse la iniciativa de la consulta.

La charla con Santi Maratea había ocurrido durante el frente a frente del ciclo de Andy Kusnetzoff. Ansa le propuso ubicarse en el lugar de una persona que hubiera aportado a sus campañas y pensar qué se reclamaría a sí mismo. El intercambio derivó en cuestionamientos del influencer sobre cuánto había investigado ella.

Lejos de arrepentirse, la China Ansa sostuvo que haría el mismo planteo si pudiera volver a ese momento. “Hice la pregunta que genuinamente me salió en ese momento y si volviera a empezar el programa, la volvería a hacer porque no tuve mala intención”, explicó. La discusión posterior no cambió esa posición.

La posibilidad de que se pusiera en duda su intención la llevó a reivindicar su criterio personal: “Duermo tranquila, tengo la conciencia tranquila y una templanza que me acompaña siempre porque sé como hago las cosas. Pero que quede claro que nadie me dijo lo que tenía que decir. Absolutamente no”.

Las dudas sobre su intención quedaron asociadas a la circulación del cruce con Santi Maratea en redes. Ella sostuvo que esos comentarios no modificaban la valoración de su conducta: “No me afecta lo que se diga de mi, si lo hice con buena o mala intención. Si se pone en duda, es por lo que aparece en redes pero bueno”.

Su posición dejó la discusión puesta en el contenido de la pregunta y en cómo fue recibida. Al atribuirse la iniciativa, la China Ansa defendió también su criterio para hacerla, incluso después de un cruce que llegó a interrumpir el programa. La explicación fue sobre el origen de la consulta, no una retractación de lo que había preguntado.