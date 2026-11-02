El Superclásico entre Boca y River no solamente concentró la atención por lo que sucedió dentro del campo de juego. La Bombonera también se convirtió en escenario de una importante convocatoria de figuras del espectáculo, que se acercaron para vivir de cerca el encuentro disputado este domingo 1 de noviembre. Entre las personalidades que dijeron presente hubo actores, modelos, conductores y reconocidas hinchas del Xeneize.

Una de las presencias que tuvo un significado especial fue la de Dalma y Gianinna Maradona. Las hijas de Diego Maradona siguieron el partido desde el histórico palco que perteneció a su papá. En una fecha atravesada por los recuerdos del Diez, ambas volvieron a ocupar un lugar cargado de historia y emoción para la familia y los simpatizantes de Boca.

También estuvieron Adrián Suar y Rocío Robles, quienes disfrutaron del encuentro desde uno de los sectores del estadio. La participante de MasterChef Celebrity publicó imágenes de su experiencia y dejó en claro cuál era su compañía para la jornada. “Acompañando al bostero”, escribió la modelo junto al video que posteriormente compartió el productor y actor en sus historias de Instagram.

Otro de los famosos que no quiso perderse el partido fue Nico Occhiato. El conductor de Luzu TV asistió acompañado por uno de sus mejores amigos y publicó distintas fotografías de la tarde en sus redes sociales. Además, aprovechó la victoria del conjunto azul y oro para expresar su felicidad con una frase contundente: “Qué hermoso es ser bostero y ganarle a las gallinas”.

Por su parte, Leti Siciliani también vivió el encuentro desde las tribunas. La actriz compartió un video junto a su amiga Bety, con quien siguió cada momento del partido y celebró las acciones del equipo local. Al mostrar cómo habían terminado después de tantos festejos y abrazos, escribió: “Mi compañera de atrás, todo el partido festejamos y nos abrazamos, y así terminamos”.

La jornada también tuvo como protagonista a Zaira Nara, quien asistió junto a Jakob Von Plessen y sus hijos, Malaika y Viggo. La presencia de la pareja llamó especialmente la atención porque se produjo después de conocerse su reconciliación. La modelo publicó una fotografía junto a su hija en el ingreso al estadio, mientras que también circularon imágenes familiares a la salida de la cancha.

Otra de las figuras que disfrutó del Superclásico fue Evelyn Botto, reconocida simpatizante de Boca. La actriz y conductora compartió un álbum de fotografías en sus redes sociales, donde mostró distintos momentos de la jornada junto a su papá y su hermano. Así, dejó en evidencia que el encuentro también fue una ocasión para disfrutar en familia.

Finalmente, Boca se quedó con el triunfo por 1-0 ante River, en el partido correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura. Entre festejos, encuentros y postales familiares, la Bombonera ofreció un espectáculo también fuera de la cancha, con Adrián Suar, Rocío Robles, Nico Occhiato, Dalma y Gianinna Maradona, Leti Siciliani, Zaira Nara, Jakob Von Plessen y Evelyn Botto entre los famosos que vivieron una tarde inolvidable.