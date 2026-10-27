El sábado que la China Ansa compartía con su familia quedó alterado por un rumor sobre su vida sentimental. La periodista se reconoció en un enigmático de Nora Colosimo que la vinculaba con Pablo Migliore y salió a rechazarlo. Su enojo dejó al descubierto problemas que, según contó, la versión había llevado hasta su casa.

En el móvil, el enojo estuvo dirigido a la madre de Wanda Nara: “Pregunto de verdad, ¿qué le pasó? ¿Por qué conmigo?”. La conductora había leído las pistas y se había reconocido en ellas: “Me cagó la vida. Lei que estaba hablando de mí con un enigmático en el que yo era la única que cumplía los requisitos”.

Nora Colosimo había descrito a una participante “asiática” y “reciente mamá” junto a un “deportista”, sin dar nombres. Para la China Ansa, el paso que faltó fue consultarla: “Mínimamente, esperaba un mensaje de Nora preguntándome que quería chequear la información. Ese es el laburo que le faltó hacer”.

La periodista imaginó con ironía el origen de la publicación: “Ella se levantó y dijo, ‘¿a quién le puedo cagar la vida hoy?’ Es una locura, no sé por qué”. Con Wanda Nara, en cambio, relató un contacto directo que permitió aclarar el tema: “Ella se tomó el trabajo de escribirme y preguntarme, automáticamente. Por eso, ella es la número uno”.

Tras el contacto con Wanda, la China Ansa mantuvo su reclamo a Nora Colosimo: “Hablamos, solucionamos. Ese laburo lo tiene que hacer el que publica la información, su mamá. Sigo esperando las disculpas”. Para ella, el efecto de la publicación excedió el ruido televisivo: “Estas son las consecuencias de una persona que tuvo ganas de publicar algo sin confirmar y arruinarle la tarde a dos parejas”.

La periodista está casada con el exfutbolista Diego Mendoza y es madre de India y Rafael. El enigmático fue dado de baja, pero su reclamo siguió abierto: hasta el momento, la madre de Wanda no había respondido públicamente a ese pedido de disculpas.

La reacción de Pablo Migliore fue más calma: contó que habló con su esposa y con su compañera para aclarar la situación. “Yo estoy tranquilo porque me llevo bárbaro con la China y de hecho habla hasta con mi señora. Por ese lado yo estoy retranquilo”.