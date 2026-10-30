La China Ansa reveló la picante frase que hizo explotar a Maratea en PH: “Le toqué una fibra”

La China Ansa imaginaba un intercambio muy distinto cuando le tocó conversar con Santiago Maratea en PH: Podemos Hablar. Después de que trascendiera el cruce durante la grabación, la periodista explicó que su pregunta apuntaba a darle espacio para defender su trabajo solidario. La distancia entre esa intención y la reacción que encontró quedó en el centro de su descargo.

En Sálvese quien Pueda, con Yanina Latorre, la China Ansa describió una dinámica basada en la improvisación: “Estamos en un programa donde estamos charlando y nos toca aleatoriamente la luz para preguntarle uno al otro algo improvisado. Nosotros no traemos las preguntas desde casa”.

La propuesta a Santiago Maratea consistió en invertir los papeles: “Yo le propuse un cambio de roles donde él se tiene que decir algo a él mismo. Yo no hice ni acusaciones, no investigué el caso periodísticamente. Yo fui a la fuente a preguntarle qué se diría él desde un lugar a él mismo”.

Sobre la reacción, evaluó: “Evidentemente, toqué una fibra que a él lo descolocó o que no quería hablar del tema”. Latorre intervino entonces con una referencia a los cuestionamientos que había recibido el influencer: “Justo le diste el ejemplo de la colecta donde a él lo acusaron de ladrón”. La referencia a esa acusación fue de la conductora; su invitada negó haberlo acusado.

La respuesta que esperaba la periodista iba en otra dirección: “¿Y qué esperaba yo? Que él respondiera en su defensa. Yo esperaba otra respuesta, yo esperaba un total donde él se decía a sí mismo, ‘gracias chabón por todo lo que hiciste’”. Su intención, según explicó, era que reivindicara su intervención en la colecta para Independiente.

El vínculo de su familia con las acciones solidarias del influencer también apareció en el descargo: “Nosotros con mi familia lo adoramos a él y nos involucramos en las causas, que eso es lo peor de todo. Nunca lo juzgaría ni fue con una crítica ni con mala intención”. Desde ese afecto, rechazó que hubiera buscado incomodarlo.

Para la China Ansa, Santiago Maratea podía prever que el asunto apareciera en la charla: “Me parece que él fue a PH sabiendo que tal vez existía la posibilidad de que le tocasen este tema. No me parece una locura pensar que le vamos a preguntar por algo de esto”. El intercambio que había pensado para que él defendiera su trabajo terminó llevándola a explicar públicamente su propia intención.