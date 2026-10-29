Una interrupción de varios minutos alteró la grabación de PH: Podemos Hablar este jueves. Según el relato que Alejandro Guatti dio en Intrusos, el episodio tuvo como protagonistas a la China Ansa y Santiago Maratea, invitados del ciclo de Andy Kusnetzoff en Telefe. Un comentario vinculado con Independiente habría llevado la conversación a un punto de tensión que obligó a frenar el registro.

El tema que habría disparado el cruce fue la colecta que Santiago Maratea encabezó para Independiente, con aportes de hinchas destinados a cubrir deudas del club. El episodio se habría producido durante el segmento cara a cara, donde dos invitados se hacen una pregunta directa. Según la información difundida, la consulta de la periodista sobre esa campaña provocó una reacción airada del influencer.

Desde la puerta del estudio, Guatti describió la situación y el efecto que habría tenido sobre la invitada: “Explotó todo cuando la China Ansa le hace un comentario a Santiago Maratea por el tema de Independiente. En ese momento, él se enojo muchísimo y pararon la grabación. La China se angustió mucho y lloró por esta situación”.

El cronista insistió en la intensidad de la reacción: “Tuvieron que frenar la grabación porque hubo gritos muy fuertes, se enojó mucho Maratea”. La producción debió interrumpir el trabajo y la grabación pudo retomarse después de varios minutos. El episodio afectó así tanto a la invitada, según lo relatado por Guatti, como al desarrollo del trabajo previsto en el estudio.

El episodio se sumó a otra exposición mediática de la China Ansa durante la misma semana. La periodista había cuestionado a Nora Colosimo, la mamá de Wanda Nara, por un enigmático que la vinculaba sentimentalmente con Pablo Migliore, su compañero en MasterChef Celebrity. En ese caso, rechazó la versión, habló del impacto en su familia y reclamó una disculpa por la difusión de información sin chequear. También diferenció a Wanda, que sí la había contactado para hablar del tema.

El relato que trascendió permitió ubicar el disparador y las consecuencias del cruce, pero no reconstruir las palabras exactas que intercambiaron los invitados. La colecta apareció como tema del comentario; los gritos y el llanto, como el desenlace que describió Guatti. Entre ambos puntos quedó pendiente conocer cómo se desarrolló aquella conversación dentro del estudio.