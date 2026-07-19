Chino Darín y Úrsula Corberó tienen motivos opuestos para alentar durante la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España. Sin embargo, la tensión futbolística parece haber quedado relegada frente al cansancio que ambos atraviesan desde que se convirtieron en padres de Dante.

La actriz española mostró una escena que resumió el presente de la pareja. Desde el asiento trasero de un automóvil, tomó una selfie en la que apareció mirando a cámara mientras el actor dormía profundamente a su lado. La imagen expuso de forma espontánea cómo viven estas semanas entre los cuidados de su hijo y los partidos.

“Bebé + Mundial: difícil combo Chino Darín”, escribió Úrsula Corberó sobre la postal. Con esa frase, eligió bromear sobre el agotamiento acumulado y etiquetar directamente a su pareja, quien ni siquiera se despertó para participar conscientemente de la publicación.

Dante nació el 9 de febrero y sus primeros meses modificaron los horarios de descanso dentro del hogar. Las noches interrumpidas, la atención permanente que requiere un bebé y la adaptación a la nueva rutina coincidieron con el desarrollo de la Copa del Mundo, una competencia que el protagonista argentino sigue con especial interés.

A esa combinación se sumaron las diferencias horarias, ya que ambos residen desde hace años en España. Varios encuentros de la Selección Argentina se disputaron en franjas poco convenientes para quienes los observaron desde Europa, por lo que el actor debió incorporar el fútbol a unas jornadas ya condicionadas por la crianza.

El partido decisivo agregó un ingrediente particular porque enfrentará a los países de origen de los dos integrantes de la pareja. Chino Darín tendrá razones para acompañar al equipo argentino, mientras que Corberó estará representada por el seleccionado español. Pese a esa división deportiva, ninguno mostró hasta ahora una rivalidad real dentro de la casa.

La publicación permitió descubrir que la principal disputa no pasa por qué camiseta impondrá sus colores, sino por cómo sostener la energía entre el Mundial y la llegada de Dante. Mientras millones de argentinos y españoles viven la previa con máxima tensión, Chino Darín y Úrsula la atraviesan desde una intimidad dominada por el sueño, el humor y sus primeros desafíos como padres.