La vida de Chino Darín y Úrsula Corberó cambió para siempre esta semana con el nacimiento de su primer hijo en Barcelona. Tras diez años de relación, la pareja selló su historia de amor con la llegada de Dante, el bebé que ambos esperaban con enorme ilusión. La noticia generó repercusión tanto en Argentina como en España, donde los actores son figuras consagradas.

Fue el propio Chino Darín quien confirmó el nombre del pequeño en una entrevista con Hola! España. Allí reveló que el bebé se llama Dante, un nombre que eligieron con especial significado. Además, el actor abrió su corazón y contó cómo hizo todo lo posible para estar presente en el parto de Úrsula Corberó.

“Me escapé de un rodaje en Buenos Aires para tratar de llegar a la fecha de parto y salió todo fantástico. Soy muy afortunado porque pensaba que no iba a poder venir y logré estar", confesó Chino Darín, dejando en claro la emoción que lo atravesó en esos días decisivos.

Sobre el momento del nacimiento, el actor fue contundente: “Fue una experiencia gloriosa, muy fuerte, transformadora, vital e increíble. Me siento muy afortunado de haber podido llegar. Le agradezco mucho a Úrsula y a Dante”. Sus palabras reflejan la intensidad de lo vivido en la clínica de Barcelona.

También describió cómo fueron los primeros instantes con su hijo. “Tuve la oportunidad de interactuar un poquito con él, medio a las apuradas, porque esto fue hace dos días. Fue una experiencia increíble”, expresó Chino Darín, aún conmovido por la reciente paternidad.

En cuanto a la recuperación de Úrsula Corberó, el actor llevó tranquilidad: contó que está “muy bien, cansada, tratando de recuperar la energía y el sueño y, por supuesto, encargándose de la criatura”. La actriz española atraviesa los primeros días de maternidad enfocada en el cuidado de Dante.

El nacimiento de Dante marca un antes y un después en la vida de Chino Darín y Úrsula Corberó, una de las parejas más queridas del ambiente artístico. Con este nuevo capítulo, ambos comienzan una etapa cargada de desafíos, emoción y amor en familia.