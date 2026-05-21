El ingreso de Juan Carlos López a Gran Hermano trajo una pregunta inmediata para quienes siguieron de cerca la farándula de otros años: de dónde salía esa cara que a algunos les resultaba conocida. La respuesta conduce directo a Susana Giménez y a una aparición televisiva que, tiempo atrás, le abrió una primera puerta mediática.
Antes de entrar a la casa, el modelo y stripper ya había tenido un momento de exposición en el programa de Susana Giménez, donde fue elegido Mister Primavera. Ese antecedente lo acercó al universo del espectáculo y dejó una marca previa a esta nueva etapa, ahora dentro del reality de Telefe.
El pasado volvió a aparecer apenas cruzó la puerta, cuando Santiago del Moro lo reconoció y le recordó una visita de otra época. "Venías a Infama cuando eras pareja de Valeria Britos", le dijo el conductor. Juan Carlos López reaccionó sorprendido y respondió: "Pensé que no te ibas a acordar. Sí, y quiero destacar que siempre fuiste un copado".
La historia con Valeria Britos también formó parte de esa primera circulación mediática. La actriz, que venía de separarse de Cristian Sancho, contó cómo nació el vínculo con él: "Nos conocimos en el boliche donde trabaja que después del show, se hace lugar para bailar. Fui con un amigo que me dijo que lo acompañara a saludar a una amiga y ahí lo vi".
Aquel romance estuvo atravesado por la curiosidad pública y por las miradas sobre el trabajo de Juan Carlos López. La propia Valeria Britos reconoció que al principio tuvo reparos antes de avanzar: "Yo tenía prejuicios porque su profesión estaba estigmatizada. Él me dio su número pero nunca lo llamé... él después consiguió el mío y la remó hasta que empezamos a salir en grupo".
La relación duró cerca de un año y terminó entre versiones incómodas, celos y distancia. Tiempo después, el nuevo participante de Gran Hermano habló de lo que había dejado ese vínculo: "Cuando las cosas no van, no van. Esa relación me ayudó en algunas cosas y en otras, me perjudicó. Me hice más conocido pero las chicas que te siguen, no quieren saber que estás en pareja".
Después también fue relacionado con Sabrina Ravelli, aunque esa historia tampoco prosperó y su presencia en los medios se fue apagando. Ahora, el nombre de Juan Carlos López vuelve a tomar fuerza por Gran Hermano, pero con una historia previa que incluye a Susana Giménez, viejos romances y un recorrido farandulero que muchos recién empiezan a descubrir.