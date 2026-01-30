El recuerdo del rescate en plena montaña abrió una serie de interrogantes que, con el paso de los días, fueron corriéndose del terreno estrictamente médico hacia un plano mucho más delicado. Hace ya más de un mes, Christian Petersen atravesó una crisis durante el ascenso al Volcán Lanín que obligó a interrumpir la expedición y activar un operativo de emergencia. Desde entonces, el foco no estuvo solo en el esfuerzo físico o la altura, sino en las condiciones previas que rodearon ese episodio.

Christian Petersen había encarado la travesía como una experiencia personal, lejos de la televisión y del ritmo intenso que suele marcar su agenda. Sin embargo, algo se desordenó durante el trayecto y la situación escaló con rapidez. No pudo continuar y debió ser asistido en un contexto donde cualquier alteración puede tener consecuencias graves.

Con el correr de los días comenzaron a circular versiones más precisas, siempre en potencial y con distancia, sobre lo ocurrido antes del colapso. La periodista Fernanda Iglesias, en el programa Tarde o Temprano (El Trece) reconstruyó al aire el cuadro que se habría vivido en la montaña. “Hablan de que se puso violento, se sacó la ropa, empezó a hacer cosas extrañas, no podía seguir con el grupo. Lo tuvieron que bajar, llamar al guardaparque y a la Gendarmería. Tuvieron que sedarlo porque estaba alterado y, sedado, lo trasladaron al hospital de Junín de los Andes”, relató.

Ese testimonio instaló la idea de que no se trató únicamente de un problema físico vinculado al esfuerzo o a la altura. A partir de allí, el relato avanzó hacia un terreno aún más sensible, relacionado con estudios médicos realizados tras la internación. Según se dijo, esos análisis habrían aportado un dato clave para comprender lo ocurrido.

La misma periodista profundizó en ese punto y lanzó una versión que generó fuerte impacto. “Lo que la familia no quiere contar es que dio positivo de cocaína y de MD, que son metanfetaminas. Si vas a consumir y después intentás subir el Lanín, hay muchísimo riesgo de que algo grave suceda”, advirtió, dejando expuesto un presunto cóctel de sustancias que habría antecedido al ascenso.

Desde el entorno de Christian Petersen no hubo, hasta el momento, confirmaciones oficiales ni desmentidas puntuales sobre esos dichos. El silencio se mantiene y, según trascendió, la prioridad sigue puesta en la recuperación del chef, que atravesó 26 días de internación luego de una situación límite en un contexto de alta exigencia física.

Especialistas en actividades de montaña suelen remarcar que cualquier alteración previa, ya sea por cansancio extremo o por consumo de sustancias, puede resultar determinante en escenarios como el Lanín. Por eso, el caso quedó rodeado de versiones y bajo análisis, a la espera de una reconstrucción oficial completa que permita esclarecer qué ocurrió realmente antes y durante aquel ascenso que terminó de la peor manera.