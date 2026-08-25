La música country está de luto: este martes falleció Dolly Parton a los 80 años. La noticia, que entristece al mundo del espectáculo y a la comunidad en su conjunto, fue confirmada a través de las redes sociales por el sobrino de la artista, Bryan Seaver.

Nacida en 1946 en Pittman Center, Tennessee, Parton construyó una de las trayectorias más exitosas e influyentes de la historia de la música estadounidense. Cantante, compositora, actriz y empresaria, dejó una huella imborrable gracias a un repertorio que logró conquistar tanto al público country como a millones de oyentes alrededor del mundo.

A continuación, los cinco mayores éxitos de la carrera de Dolly Parton:

1. Jolene (1973), la canción que se convirtió en un fenómeno global

Entre todas las composiciones de Dolly Parton, pocas alcanzaron el nivel de reconocimiento de "Jolene". Lanzada en 1973, la canción narra la historia de una mujer que le suplica a otra que no le quite a su esposo.

Su melodía hipnótica, la intensidad emocional de la letra y la interpretación de Parton la transformaron en uno de los temas más versionados de la historia. Décadas después de su lanzamiento, sigue siendo una referencia obligada dentro del country y la música popular.

2. I Will Always Love You (1974), la balada que conquistó al mundo

Aunque muchos la asocian con Whitney Houston, la autora e intérprete original de "I Will Always Love You" fue Dolly Parton.

La canción fue publicada en 1974 y alcanzó el primer puesto de las listas country. Años más tarde, la versión grabada por Houston para la película El Guardaespaldas la convirtió en un éxito global, llevando la composición de Parton a una dimensión histórica.

La autora siempre destacó el orgullo que sentía al ver cómo su obra trascendió generaciones y estilos musicales.

3. 9 to 5 (1980), el himno de los trabajadores

En 1980, Dolly Parton protagonizó junto a Jane Fonda y Lily Tomlin la película 9 to 5. Para acompañar el filme, escribió e interpretó la canción principal.

El tema se convirtió rápidamente en un fenómeno comercial gracias a su ritmo pegadizo y a una letra que reflejaba las dificultades cotidianas de millones de trabajadores que desempeñan sus actividades entre esa franja horaria.

Además de liderar los rankings musicales, la canción le valió una nominación al Premio Óscar y consolidó su presencia en Hollywood.

4. Coat of Many Colors (1971), el retrato musical de su infancia

Considerada por la propia artista como una de sus composiciones más personales, "Coat of Many Colors" relata episodios de su niñez en una familia humilde de Tennessee.

La canción cuenta cómo su madre confeccionó un abrigo con retazos de tela y cómo ese gesto se convirtió en una lección de amor, dignidad y orgullo.

Con el paso de los años, la obra se transformó en uno de los temas más queridos por sus seguidores y en un símbolo de sus raíces.

5. Islands in the Stream (1983), un dúo inolvidable con Kenny Rogers

La colaboración entre Dolly Parton y Kenny Rogers dio origen a uno de los mayores éxitos de la década de 1980.

"Islands in the Stream", escrita por los Bee Gees, se convirtió en un fenómeno internacional gracias a la química artística entre ambos intérpretes. La canción alcanzó los primeros puestos en distintos países y continúa siendo una de las colaboraciones más emblemáticas de la historia de la música.

El legado musical de Dolly Parton

La carrera discográfica de Dolly Parton comenzó en 1967 con el álbum Hello, I'm Dolly y se extendió durante más de medio siglo. A lo largo de ese recorrido acumuló éxitos, premios y reconocimientos que la posicionaron como una de las figuras más importantes de la música country.

Pero su legado va mucho más allá de los números: canciones como Jolene, I Will Always Love You, 9 to 5, Coat of Many Colors e Islands in the Stream forman parte de la banda sonora de millones de personas alrededor del mundo y explican por qué su nombre seguirá siendo sinónimo de la historia grande de la música.