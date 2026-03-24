Cada 24 de marzo, la Argentina conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, una fecha que recuerda el golpe de Estado de 1976 y el inicio de la última dictadura cívico-militar. A medio siglo de ese hecho, el cine se consolida como una herramienta central para comprender lo ocurrido, sus consecuencias y el impacto en la sociedad.

Las películas y documentales permiten acercar estos acontecimientos a nuevas generaciones, al tiempo que refuerzan el compromiso con los derechos humanos y el reclamo histórico de Memoria, Verdad y Justicia.

Producciones recientes y el juicio a las Juntas

Entre los títulos más recientes se destaca Argentina, 1985, dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín. La película reconstruye el juicio a las Juntas militares, con foco en el fiscal Julio Strassera y su equipo, en un proceso clave para la consolidación democrática.

En la misma línea, el documental El juicio recupera material de archivo del histórico proceso judicial, aportando una mirada directa sobre uno de los momentos más relevantes de la historia institucional del país.

Relatos emblemáticos del terrorismo de Estado

La noche de los lápices relata el secuestro de estudiantes secundarios en 1976, un caso que evidenció el alcance de la represión sobre jóvenes militantes. Esta producción se convirtió en uno de los relatos más representativos del período.

Por su parte, Juan, como si nada hubiera sucedido investiga un caso de desaparición forzada y expone las contradicciones de los responsables en un contexto de silencio e impunidad.

Garage Olimpo muestra el funcionamiento de un centro clandestino de detención, aportando una representación directa del sistema represivo implementado durante la dictadura.

Películas clave del cine argentino

La historia oficial marcó un hito al convertirse en la primera película argentina en ganar el Oscar a mejor película extranjera. El film aborda la apropiación de menores y visibiliza la búsqueda de identidad de hijos de desaparecidos.

Clima social y persecución

Tiempo de revancha refleja el contexto de persecución y miedo en los años de dictadura, mientras que Los rubios propone una mirada personal sobre la memoria y la identidad desde la experiencia de una hija de desaparecidos.

Miradas complementarias y actuales

El documental El silencio de otros, centrado en los crímenes del franquismo en España, establece vínculos con la experiencia argentina en la búsqueda de justicia internacional.

En otro plano, Crímenes de familia, protagonizada por Cecilia Roth, aborda el funcionamiento del sistema judicial contemporáneo, lo que permite reflexionar sobre las tensiones sociales heredadas.