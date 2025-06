Roberto Castillo le mandó una carta documento a Yanina Latorre y ella filtró un secreto de su relación

Un tanto agotado de que Yanina Latorre hable y analice todo lo que sucede alrededor de su relación con Cinthia Fernández y otros temas que lo involucran, Roberto Castillo tomó la decisión de enviarle una carta documento. Sin embargo, su decisión no generó el efecto deseado, ya que la panelista expuso todo y le pegó donde más le duele.

A los constantes comentarios sobre su relación y la polémica del video del abogado a los gritos con su ex, se le sumó un problema con Ana Rosenfeld. Para no quedar expuesto, Roberto Castillo intentó callar a Yanina Latorre con una carta documento, pero el contraataque fue aún peor.

En Infama publicaron los detalles del documento que le enviaron a la panelista de LAM: "Con el fin de intimarla a que se abstenga de realizar cualquier mención pública o privada, independientemente de la veracidad del contenido, que implique la divulgación de información confidencial, conversaciones privadas”.

Al enterarse de esto, Yanina Latorre salió a aclarar la situación bastante molesta: "A mi no me llegó ninguna carta documento". Pero en caso de que le llegue, ya que el documento existe y se mostró la foto, ella analizó la razón por la que lo recibió: “Debe buscar un poquito de prensa, está de novio con ella y quiere ser mediático”.

A medida que analizaba la carta documento, aumentaba la temperatura de la panelista: "Lo que hace este pobre chico, que es un muy mal abogado, es mandar a los medios una carta documento que todavía no tiene el sello del correo, ni me la mandó a mi. Creo que no está ni mi nombre ni mi apellido, muy patético todo".

Tanto es así que comenzó con los golpes bajos para pegarle donde más le duele: "No puedo pensar en contestarle a un hombre que fue violento con la madre de sus hijos”. Y agregó: "Él debe querer que yo no muestre las pruebas, que no las iba a mostrar [...] Yo tengo todos los chats donde él me dice todo lo que yo dije de Ana (Rosenfeld). Eso está presentado en la justicia".

Asimismo, comenzó a meterse en su relación con Cinthia Fernández, que es justamente lo que Roberto Castillo no quería: "Me da pena porque ella es buena mina". Y en este tono filtró lo peor de esta relación amorosa: "Creo que con este chico no está metiéndose en un lugar bueno. La alejó de sus amigos, la alejó de todo el mundo, tienen una relación muy tóxica. Por ahí, Cinthia se de cuenta en algún momento, o no. Ella está muy enamorada, pero no sé si esto le hace bien".