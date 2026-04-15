Video: la indignación de Cinthia Fernández por la muerte de Ángel

Cinthia Fernández expresó su dolor y consternación por Ángel López, el chiquito de apenas 4 años muerto en Comodoro Rivadavia, luego de haber recibido golpes por los que detuvieron (en prisión preventiva) a su madre, Mariela Altamirano, y a su pareja, Maikol González.

“Nos llegó a todos con ese video que nos partió el alma, esos gritos de súplica”, dijo la bailarina y estudiante de abogacía; y agregó que fue muy doloroso escuchar a Luis López, el padre de Ángel. También cuestionó al juez que entregó la tenencia del niño a la mujer que lo había abandonado y que tenía antecedentes de violencia.

La influencer criticó “las ideologías políticas” y lamentó que “los jueces de Familia no se toman el tiempo de conocer los núcleos familiares. Les dan los chicos a quien sea solo porque consideran que una mujer va a cuidar mucho mejor que un hombre”, pero “hay madres malas”, concluyó.