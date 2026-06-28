La frase apareció como una provocación en el momento más incómodo para la China Suárez y Mauro Icardi. Ekaterina Ojeda volvió a mostrarse en redes después de quedar involucrada en las versiones que sacudieron al entorno del futbolista, y su video fue interpretado como un gesto cargado de ironía.

El posteo que encendió las especulaciones fue breve, pero alcanzó para alimentar el conflicto. En su cuenta de TikTok, la modelo simuló cantar una línea que muchos leyeron como un mensaje directo para Icardi: “Para darte problemas, mejor te doy un beso”. La elección no pareció casual para quienes venían siguiendo el escándalo.

El trasfondo le dio otro peso al video. Según trascendió, todo habría comenzado en el boliche Tequila, donde el delantero habría intentado besar a Ekaterina. Ese supuesto acercamiento habría provocado una fuerte reacción de la China Suárez, que no tardó en quedar ubicada en el centro de una nueva trama de celos, enojo y exposición mediática.

Lejos de correrse del ruido, Ekaterina Ojeda eligió intervenir desde sus redes con una actitud desafiante. El tono del video, sumado al contexto, hizo que muchos usuarios lo interpretaran como una forma de mojarle la oreja a la actriz, especialmente por la referencia al beso en medio de las versiones que involucran a Mauro Icardi.

La tensión habría tenido además un segundo capítulo puertas adentro de La Casa de los Sueños. De acuerdo con lo que se contó en programas de espectáculos, la discusión entre la China y el futbolista habría escalado después de lo ocurrido en Tequila, con reclamos y gritos por la situación que dejó a la joven modelo bajo la mirada pública.

Como si el primer mensaje no hubiera sido suficiente, la influencer sumó otro guiño musical que volvió a disparar lecturas. Esta vez se mostró cantando un fragmento de Nunca quise, de Intoxicados: “Te cansaste de mí, yo me cansé de vos [...]”. El recorte fue asociado de inmediato con la supuesta crisis que atravesarían la actriz y el jugador.

El detalle no pasó inadvertido porque apareció justo cuando el nombre de Ekaterina seguía circulando como una pieza incómoda dentro del vínculo entre la China Suárez y Mauro Icardi. Sin confirmar nada de manera directa, sus posteos funcionaron como combustible para una historia que ya venía cargada de sospechas.

Por ahora, el escándalo sigue creciendo entre versiones, indirectas y lecturas cruzadas en redes. La modelo no necesitó dar explicaciones para instalar otra interpretación: con apenas un video y una frase sugerente, volvió a poner presión sobre una relación que quedó expuesta en plena tormenta mediática.