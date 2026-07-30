Un repentino corte en la transmisión de Gran Hermano Generación Dorada encendió la preocupación por Cinzia Francischiello. La participante sufrió una fuerte caída dentro de una habitación, recibió asistencia de la producción y debió abandonar temporalmente la casa para ser trasladada a una guardia médica.

La secuencia ocurrió mientras Cinzia se encontraba junto a dos de sus compañeras en un momento distendido. La joven comenzó a correr por el dormitorio, pero perdió el equilibrio y cayó hacia atrás. Durante el movimiento impactó con fuerza la espalda contra una de las camas, lo que provocó una reacción inmediata de quienes estaban presentes.

El grito de dolor de la jugadora alertó a las autoridades del reality, que intervinieron para atenderla y evaluar cómo continuar. Mientras el equipo encargado de la seguridad y la salud de los participantes actuaba dentro de la vivienda, la señal en vivo quedó interrumpida para evitar que se transmitiera el procedimiento.

Ya fuera del aislamiento, la participante fue llevada a un hospital para recibir una revisión más exhaustiva. Posteriormente comenzó a circular un video difundido por la cuenta de X de El Ejército de LAM, en el que Cinzia Francischiello aparecía sentada en el centro médico mientras esperaba ser atendida por los profesionales.

Hasta el momento no se difundió un parte oficial que detalle qué estudios le realizaron ni si el golpe le provocó alguna lesión. La decisión de sacarla de la casa respondió a la necesidad de descartar cualquier complicación en la espalda y determinar si requiere tratamiento, reposo o algún cuidado específico antes de volver al programa.

La incertidumbre ahora está concentrada en su posible regreso a la competencia. La producción aguardará los resultados médicos antes de autorizar que Cinzia retome el aislamiento y se reencuentre con sus compañeros. Mientras no exista una confirmación sobre su evolución, los seguidores de Gran Hermano deberán esperar para saber si el accidente solamente representará una salida preventiva o si obligará a modificar su continuidad dentro del reality.