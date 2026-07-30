Entre juegos en el mar y momentos de aparente tranquilidad, Wanda Nara intentó regalarles una pausa a Francesca e Isabella en medio del conflicto que mantiene con Mauro Icardi. Las niñas esperan regresar a la Argentina para retomar las clases, pero la falta de sus nuevos pasaportes mantiene en suspenso el viaje familiar.

En las imágenes compartidas por la empresaria, las hermanas aparecieron sonrientes mientras disfrutaban de la playa y del verano europeo. La publicación buscó transmitir calma ante la incertidumbre que atraviesan y estuvo acompañada por una frase cargada de esperanza: "Todo va a estar bien, chiquitas". De ese modo, la conductora mostró cómo intenta protegerlas de una disputa que continúa sumando capítulos.

Wanda Nara y sus hijas en la playa.

Detrás de esas postales se encuentra el robo ocurrido en la casa que Wanda Nara tiene en Milán. Los delincuentes ingresaron a la propiedad durante la final del Mundial 2026 y se llevaron documentación familiar, entre ella los pasaportes de las dos hijas que tuvo con Mauro Icardi y los de dos de los varones de Maxi López.

El problema tomó otra dimensión por la cercanía del comienzo de clases en la Argentina. Francesca e Isabella debían regresar al país para reencontrarse con sus hermanos y volver al colegio, pero todavía no pudieron obtener los documentos que necesitan para viajar. Según la versión difundida por Wanda Nara, faltaría una autorización de Mauro Icardi para completar el trámite de manera virtual.

Wanda Nara y sus hijas en la playa.

Frente a esta situación, la mediática expuso públicamente su desesperación y cuestionó con dureza al futbolista: “Mis hijas quieren volver. Sus hermanos también. El colegio las espera. Yo trabajo en Argentina. El padre está en Argentina sin trabajo y con prohibición de salir del país. ¿Cuál es el castigo que nos quiere dar?”.

Desde la mirada de Wanda Nara, el objetivo inmediato es que sus hijas puedan recuperar la documentación y regresar cuanto antes. Mauro Icardi, por su parte, quedó nuevamente involucrado en una discusión que ya excede las diferencias entre los adultos, debido a las consecuencias que la demora podría tener sobre la rutina escolar y emocional de Francesca e Isabella.

Wanda Nara y sus hijas en la playa.

Por ahora, Wanda Nara eligió refugiarse con las niñas en una actividad cotidiana para alejarlas momentáneamente de la tensión. Sin embargo, el mensaje optimista no resuelve el conflicto con Mauro Icardi: mientras la autorización siga pendiente, el regreso a la Argentina y el comienzo de clases continuarán rodeados de incertidumbre.