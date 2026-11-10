El actor, músico y comediante Pablo Cordonet presenta "Vengo de los 80’s" este jueves 12 a las 21 en Casino Magic, un espectáculo de humor en vivo que propone un viaje en el tiempo hacia una de las décadas más recordadas. A través de una combinación de comedia, música y nostalgia, la propuesta invita al público a reencontrarse con aquella época en la que todo parecía futuro y que dejó una marca en distintas generaciones.

El show tiene un formato multimedia y cuenta con música en vivo y una banda que interpreta grandes éxitos de los años 80. Con monólogos, transiciones teatrales y situaciones cotidianas, Cordonet construye un recorrido por los hábitos, las costumbres y los recuerdos de una generación, utilizando el humor como herramienta para mirar también el presente.

El show propone un viaje emocional a los años 80, con situaciones cotidianas, viejos amores y objetos que marcaron una generación.

"Una noche donde te vas a encontrar con tus viejos amores, tus objetos más preciados, las promesas de un futuro incierto y, sobre todo, con la inocencia de aquella época en donde todo nos pertenecía", expresa el artista sobre el espíritu del espectáculo.

La música ocupa un lugar central en la propuesta, con canciones que funcionan como disparadores de recuerdos y emociones. La combinación de humor, nostalgia y crítica constructiva busca generar una experiencia en la que los espectadores puedan reconocerse en distintas escenas y situaciones de sus propias vidas.

«Vengo de los 80’s – Cassette» será la versión unipersonal con la que el artista llevará su espectáculo de humor por distintos puntos del país.

Además, el espectáculo tendrá una versión especial denominada "Vengo de los 80’s – Cassette", un formato unipersonal con el que Cordonet recorrerá distintos puntos del país. El artista cuenta con más de 25 años de trayectoria en escenarios argentinos e internacionales y se destaca por combinar la actuación, la música y la comedia en sus presentaciones.

Detalles del evento Vengo de los 80 de Pablo Cordonet

Comienza: Jueves 12 noviembre a las 21:00

Finaliza: Jueves 12 de noviembre a las 23:00

Lugar: Casino Magic